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      Украина не готова к компромиссам с совестью и территориальной целостностью, – Разумков

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      Дмитрий Разумков
      Дмитрий Разумков / Getty Images

      Украина по-прежнему недовольна возвращением делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, однако готова к диалогу с ПАСЕ относительно полномочий украинской делегации.

      Мы не понимаем ситуации с полномочиями нашей делегации. Надеюсь, это не станет прецедентом. Мы готовы к диалогу, но не готовы к компромиссам с совестью, территориальной целостностью и достоинством людей,
      – заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, сообщили на сайте парламента.

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      Он также заверил, что Украина готова работать на пользу Европы и Совета Европы. Разумков отметил, что группа "Балтик +" не стремится к деструктивной позиции в Совете Европы.

      "Мы настроены отстаивать те базовые принципы и ценности, которые были заложены при создании этой организации. Потому что принципы демократии и свободы, прав человека – ключевые, как для Европы, так и для Украины", – подчеркнул спикер парламента.

      Что известно о группе "Балтик+"?Неформальная группа в ПАСЕ, состоящая из нескольких национальных делегаций: Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Была создана в ответ на безусловное возвращение России в Ассамблею.

      Что происходит в ПАСЕ и какова позиция Украины?

      Осенняя сессия ПАСЕ проходила в Страсбурге в течение 1-4 октября. Новый состав украинской делегации не участвовал в сессии из-за возвращения российской делегации в Ассамблею. К украинскому бойкоту также присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Однако Украина будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ.

      ПАРЄ Україна Росія

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Украина – Россия Дмитрий Разумков ПАСЕ Новости Украины Новости политики Европа
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