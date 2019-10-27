Разумков оценил возможность возвращения Украины в ПАСЕ

Предпосылок для возвращения украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы пока нет.Однако возвращение туда России может привести к серьезному дисбалансу.

Решение о возвращении украинской делегации будут принимать в стенах парламента, заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире ICTV.

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Он также добавил, что во время своего визита в Страсбург провел ряд встреч. В частности Разумков встречался с "Балтик+" – группой стран, протестующих из-за ситуации с Россией.

"Балтик+" – неформальная группа в ПАСЕ, состоящая из нескольких национальных делегаций: Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Была создана в ответ на безусловное возвращение России в Ассамблею.

Председатель Верховной Рады отмечает, что возвращение России – очень опасный прецедент.

Возвращена российская делегация фактически без выполнения условий, резолюций, которые были применены к ней. Поэтому если и дальше будут такие прецеденты, то это приведет к серьезному дисбалансу в Совете Европы и вообще в европейском сообществе,

– подчеркнул он.

Разумков добавил, что некоторые страны-члены ПАСЕ предлагают украинской делегации вернутся в организацию. Многие из них не соглашаются с такой позицией Украины.

"Я говорил, что это решение будет приниматься в стенах парламента. Но я считаю, что позиция украинской делегации была в то время абсолютно корректной и правильной... На сегодня я не вижу предпосылок для изменения того решения, которое было", – заявил председатель парламента.

Что происходит в ПАСЕ и какова позиция Украины?

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы продолжалась в Страсбурге с 1 до 4 октября. Новый состав украинской делегации не участвовал в сессии из-за возвращения российской делегации в Ассамблею. К украинскому бойкоту также присоединились

Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Однако Украина будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ.

Кто активно поддерживает Украину в ПАСЕ:

Латвия;

Литва;

Эстония;

Грузия;

Польша;

Великобритания;

Швеция;

Дания.

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Кто голосовал за возвращение России в состав ПАСЕ/ Инфографика 24 канала