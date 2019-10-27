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      Разумков оценил возможность возвращения Украины в ПАСЕ

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      Пока нет предпосылок для возвращения украинской делегации в ПАСЕ, – Разумков
      Пока нет предпосылок для возвращения украинской делегации в ПАСЕ, – Разумков / Getty images

      Предпосылок для возвращения украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы пока нет.Однако возвращение туда России может привести к серьезному дисбалансу.

      Решение о возвращении украинской делегации будут принимать в стенах парламента, заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире ICTV.

       Интересно: За ПАСЕ стыдно, но прогибаться не собираемся, – Кулеба о дальнейшей судьбе Украины в Ассамблее

      Он также добавил, что во время своего визита в Страсбург провел ряд встреч. В частности Разумков встречался с "Балтик+" – группой стран, протестующих из-за ситуации с Россией.

      "Балтик+" – неформальная группа в ПАСЕ, состоящая из нескольких национальных делегаций: Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Была создана в ответ на безусловное возвращение России в Ассамблею.

      Председатель Верховной Рады отмечает, что возвращение России – очень опасный прецедент.

      Возвращена российская делегация фактически без выполнения условий, резолюций, которые были применены к ней. Поэтому если и дальше будут такие прецеденты, то это приведет к серьезному дисбалансу в Совете Европы и вообще в европейском сообществе,
      – подчеркнул он.

      Разумков добавил, что некоторые страны-члены ПАСЕ предлагают украинской делегации вернутся в организацию. Многие из них не соглашаются с такой позицией Украины.

      "Я говорил, что это решение будет приниматься в стенах парламента. Но я считаю, что позиция украинской делегации была в то время абсолютно корректной и правильной... На сегодня я не вижу предпосылок для изменения того решения, которое было", – заявил председатель парламента.

      Что происходит в ПАСЕ и какова позиция Украины?

      Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы продолжалась в Страсбурге с 1 до 4 октября. Новый состав украинской делегации не участвовал в сессии из-за возвращения российской делегации в Ассамблею. К украинскому бойкоту также присоединились
      Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Однако Украина будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ.

      Кто активно поддерживает Украину в ПАСЕ:

      • Латвия;
      • Литва;
      • Эстония;
      • Грузия;
      • Польша;
      • Великобритания;
      • Швеция;
      • Дания.

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      ПАРЄ голосування повернення Росії
      Кто голосовал за возвращение России в состав ПАСЕ/ Инфографика 24 канала

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      27 октября
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Дмитрий Разумков ПАСЕ
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