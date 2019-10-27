Разумков оценил возможность возвращения Украины в ПАСЕ
Предпосылок для возвращения украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы пока нет.Однако возвращение туда России может привести к серьезному дисбалансу.
Решение о возвращении украинской делегации будут принимать в стенах парламента, заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире ICTV.
Интересно: За ПАСЕ стыдно, но прогибаться не собираемся, – Кулеба о дальнейшей судьбе Украины в Ассамблее
Он также добавил, что во время своего визита в Страсбург провел ряд встреч. В частности Разумков встречался с "Балтик+" – группой стран, протестующих из-за ситуации с Россией.
"Балтик+" – неформальная группа в ПАСЕ, состоящая из нескольких национальных делегаций: Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Была создана в ответ на безусловное возвращение России в Ассамблею.
Председатель Верховной Рады отмечает, что возвращение России – очень опасный прецедент.
Возвращена российская делегация фактически без выполнения условий, резолюций, которые были применены к ней. Поэтому если и дальше будут такие прецеденты, то это приведет к серьезному дисбалансу в Совете Европы и вообще в европейском сообществе,
– подчеркнул он.
Разумков добавил, что некоторые страны-члены ПАСЕ предлагают украинской делегации вернутся в организацию. Многие из них не соглашаются с такой позицией Украины.
"Я говорил, что это решение будет приниматься в стенах парламента. Но я считаю, что позиция украинской делегации была в то время абсолютно корректной и правильной... На сегодня я не вижу предпосылок для изменения того решения, которое было", – заявил председатель парламента.
Что происходит в ПАСЕ и какова позиция Украины?
Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы продолжалась в Страсбурге с 1 до 4 октября. Новый состав украинской делегации не участвовал в сессии из-за возвращения российской делегации в Ассамблею. К украинскому бойкоту также присоединились
Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Однако Украина будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ.
Кто активно поддерживает Украину в ПАСЕ:
- Латвия;
- Литва;
- Эстония;
- Грузия;
- Польша;
- Великобритания;
- Швеция;
- Дания.
Читайте также: Украина не готова к компромиссам с совестью и территориальной целостностью, – Разумков
Кто голосовал за возвращение России в состав ПАСЕ/ Инфографика 24 канала