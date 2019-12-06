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      Несмотря на аннексию Крыма: Венецианская комиссия разрешила России участвовать в ПАСЕ

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      Парламентская ассамблея Совета Европы / Иллюстративное фото

      То, что Россия аннексировала Крым не означает, что Парламентская ассамблея Совета Европы должна отказать стране-агрессору в участии в работе организации. Но, в ПАСЕ против российской делегации могут применять другие санкции.

      К такому выводу пришла Венецианская комиссия. Об этом говорится в ее докладе, обнародованном 6 декабря пресс-службой Совета Европы.

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      В документе, в частности, указано: хотя согласно международному праву, существует четкое обязательство не только для всех государств, но и для международных организаций прямо или косвенно не признавать аннексию, это не обязательно обязывает ПАСЕ отказать в полномочиях делегации государства, которая аннексировала часть другого государства. То есть наличие в составе России временно аннексированного Крыма еще не лишает их делегацию права участвовать в работе ПАСЕ.

      Кроме того, в своем заключении Венецианская комиссия отметила возможности применения других санкций против российской делегации в ПАСЕ.

      Что предлагает Венецианская комиссия:

      • Против депутатов от России, избранных по партийным спискам, могут применить санкции только за факт голосования за них в аннексированном Крыму.
      • В отдельных случаях возможно даже полное лишение полномочий всех или части российских делегатов.
      • Значение, в частности, имеет то, были ли крымские голоса решающими для избрания депутатов или партии, которая попала в российскую Госдуму.

      Что известно о возвращении России в ПАСЕ?
      25 июня 2019 года большинство евродепутатов проголосовали за принятие резолюции, предусматривавшую изменение санкционного режима и возвращение России к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. За это высказались 118 депутатов, 62 были против, 10 – воздержались.

      До этого Россия из-за своей агрессии на Донбассе и оккупации Крыма в течение пяти лет не участвовала в заседаниях ПАСЕ. В знак протеста рна прекратила свое участие в организации и прекратила платить соответствующие взносы.

      Заметим, что все это время украинская делегация делала все возможное, чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ.


      Какие страны голосовали за возвращение России в состав ПАСЕ / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Украина – Россия Новости политики Санкции ПАСЕ
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