Несмотря на аннексию Крыма: Венецианская комиссия разрешила России участвовать в ПАСЕ

То, что Россия аннексировала Крым не означает, что Парламентская ассамблея Совета Европы должна отказать стране-агрессору в участии в работе организации. Но, в ПАСЕ против российской делегации могут применять другие санкции.

К такому выводу пришла Венецианская комиссия. Об этом говорится в ее докладе, обнародованном 6 декабря пресс-службой Совета Европы.

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В документе, в частности, указано: хотя согласно международному праву, существует четкое обязательство не только для всех государств, но и для международных организаций прямо или косвенно не признавать аннексию, это не обязательно обязывает ПАСЕ отказать в полномочиях делегации государства, которая аннексировала часть другого государства. То есть наличие в составе России временно аннексированного Крыма еще не лишает их делегацию права участвовать в работе ПАСЕ.

Кроме того, в своем заключении Венецианская комиссия отметила возможности применения других санкций против российской делегации в ПАСЕ.

Что предлагает Венецианская комиссия:

Против депутатов от России, избранных по партийным спискам, могут применить санкции только за факт голосования за них в аннексированном Крыму.

В отдельных случаях возможно даже полное лишение полномочий всех или части российских делегатов.

Значение, в частности, имеет то, были ли крымские голоса решающими для избрания депутатов или партии, которая попала в российскую Госдуму.

Что известно о возвращении России в ПАСЕ?

25 июня 2019 года большинство евродепутатов проголосовали за принятие резолюции, предусматривавшую изменение санкционного режима и возвращение России к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. За это высказались 118 депутатов, 62 были против, 10 – воздержались.



До этого Россия из-за своей агрессии на Донбассе и оккупации Крыма в течение пяти лет не участвовала в заседаниях ПАСЕ. В знак протеста рна прекратила свое участие в организации и прекратила платить соответствующие взносы.



Заметим, что все это время украинская делегация делала все возможное, чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ.



Какие страны голосовали за возвращение России в состав ПАСЕ / Инфографика 24 канала