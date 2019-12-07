Как Россия ведет войну против Украины в ОБСЕ

Россия блокирует любые попытки государств-участников ОБСЕ сделать заявление по Украине. Кроме того, Россия блокирует любые усилия ОБСЕ по созданию украинского-российского наблюдательной миссии на границе.

Соответствующее заявление сделал глава миссии США в ОБСЕ посол Джеймс Гилмор во время пресс-конференции по результатам 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, передает Укринформ .

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Дипломат отметил, что Соединенные Штаты серьезно обеспокоены относительно невыполнения некоторыми государствами своих обязательств в рамках ОБСЕ.

"По сути, есть только одно государство – Россия – которая несет главную ответственность за неспособность продвинуться в выполнении положений Хельсинкского заключительного акта и Парижской хартии", – заявил Гилмор.

Посол отметил, что Россия не выполняет положения Хельсинкского акта, которым по сути были заложены основы ОБСЕ . И примерами, проявлением этого является агрессия против Украины , Грузии, нарушения прав человека и тому подобное.

Собственно, это проявляется и в блокировании заявления относительно Украины, поскольку Россия пользуется принципом консенсуса в Организации и не дает другим участникам высказаться и осудить нарушения международного порядка,

– заявил он.

По его словам, такую ​​ситуацию можно наблюдать ежегодно здесь, в частности на Совете министров ОБСЕ.

" Россия блокирует любые попытки других государств-участников сделать заявление по Украине. Так же Россия блокирует любые усилия ОБСЕ по созданию украинского-российского наблюдательной миссии на границе , которая предотвратила бы незаконную перевозку боеприпасов или незаконную контрабанду через границу", – подытожил глава миссии США в ОБСЕ.