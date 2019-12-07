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      Как Россия ведет войну против Украины в ОБСЕ

      27 Читати новину українською
      Россия блокирует в ОБСЕ любые шаги по Украине, – постпред США / Коллаж 24 канала

      Россия блокирует любые попытки государств-участников ОБСЕ сделать заявление по Украине. Кроме того, Россия блокирует любые усилия ОБСЕ по созданию украинского-российского наблюдательной миссии на границе.

      Соответствующее заявление сделал глава миссии США в ОБСЕ посол Джеймс Гилмор во время пресс-конференции по результатам 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, передает Укринформ .

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      Дипломат отметил, что Соединенные Штаты серьезно обеспокоены относительно невыполнения некоторыми государствами своих обязательств в рамках ОБСЕ.

      "По сути, есть только одно государство – Россия – которая несет главную ответственность за неспособность продвинуться в выполнении положений Хельсинкского заключительного акта и Парижской хартии", – заявил Гилмор.

      Посол отметил, что Россия не выполняет положения Хельсинкского акта, которым по сути были заложены основы ОБСЕ. И примерами, проявлением этого является агрессия против Украины, Грузии, нарушения прав человека и тому подобное.

      Собственно, это проявляется и в блокировании заявления относительно Украины, поскольку Россия пользуется принципом консенсуса в Организации и не дает другим участникам высказаться и осудить нарушения международного порядка,
      – заявил он.

      По его словам, такую ​​ситуацию можно наблюдать ежегодно здесь, в частности на Совете министров ОБСЕ.

      "Россия блокирует любые попытки других государств-участников сделать заявление по Украине. Так же Россия блокирует любые усилия ОБСЕ по созданию украинского-российского наблюдательной миссии на границе, которая предотвратила бы незаконную перевозку боеприпасов или незаконную контрабанду через границу", – подытожил глава миссии США в ОБСЕ.

      К слову, 6 декабря стало известно, что Россия блокирует включение вопроса Крыма в итоговую резолюцию заседания Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ. Кроме того, Кремль настаивает вообще убрать любые упоминания о Крыме из этого документа.

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      6 декабря
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости России Украина – Россия Новости Украины Новости политики ОБСЕ
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