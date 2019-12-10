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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Мы не подарим долг, – Гончарук о газовых переговорах с РФ

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      Во время переговоров в нормандском формате в Париже стороны успели обсудить будущий контракт о транзите газа. Интересно, что перед встречей, на Банковой держали интригу и не комментировали этот вопрос. Из-за этого у экспертов даже возникли опасения о возможной измене интересам Украины в газовом вопросе. О чем договаривались лидеры стран – читайте дальше.

      На нормандской встрече, кроме разговоров о российской агрессии на Донбассе, президенты Украины, Франции, Германии и России успели обсудить еще один вопрос – газовый. Оно щекочет нервы не только Украине, но и Евросоюзу.

      Обратите внимание! За кадром нормандского саммита: о спорных вопросах и будущем Донбасса

      К слову, 31 декабря 2019 года заканчивается контракт о транспортировке российского газа в ЕС. И Россия саботирует подписание нового договора с украинской газотранспортной системой. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что во время двусторонней встречи с Владимиром Путиным потратил много времени на решение этого вопроса. Однако новый трехсторонний контракт Украина – ЕС – Россия так и не подписали. Впрочем, как говорит Владимир Зеленский, определенных договоренностей якобы достигли.

      Не говорится о контракте на один год. Будет больше. Я настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе. Думаю, мы найдем что-то посередине,
      – сказал Зеленский.

      Также Россия якобы согласилась выполнить решение Стокгольмского арбитража и уплатить "Нафтогазу" 3 миллиарда долларов за невыполнение "Газпромом" контракта. Украинская сторона готова забирать долг газом, отказавшись от денег, ради контракта.

      Встреча в нормандском формате в Париже

      В 2020 году в Стокгольме будет рассматриваться еще одно дело против "Газпрома", где исковые требования "Нафтогаза" достигают 12 миллиардов долларов. И именно этот иск Россия требует отозвать в обмен на новый контракт. А еще россиянам очень хочется снова продавать Украине газ напрямую.

      А у нас в квартире газ. А у вас? И у вас есть. Если мы договоримся. Может быть дешевле на 25%,
      – заявил Путин.

      Предложение Путина немного походит на нервный тик, что неудивительно. Цены на газ в последний год сильно просели и "Газпром" несет огромные убытки. И им остается или поднимать тарифы для российского населения, или продавать больше за рубеж, или же создать газовый кризис.

      "Газпром" сейчас находится в очень тяжелом финансовом состоянии. Они не могут финансировать внутренние поставки газа через недостаточные доходы от экспорта и повышение цен в экспортном формате через создание искусственного кризиса. Это – один из вариантов действий, который "Газпром" может применить,
      отметил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

      Голова правління
      Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев

      В украинском правительстве настаивают, что предательства не будет. Контракт на поставку российского газа в ЕС будет выгодным Украине. Или не будет вообще. Ошибку правительства Юлии Тимошенко, обещают не повторять. Следовательно, не исключают новой газовой войны с Россией.

      Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток-2" не достроен. Мы отметили, что долг не подарим,
      – подытожил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

      Новый контракт на транспортировку российского газа в ЕС должен приносить примерно 3 миллиарда долларов в украинский бюджет ежегодно.


      О чем договорились в Париже 9 декабря / Инфографика 24 канала

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      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новости политики Новости Украины Евросоюз Северный поток-2 Нафтогаз Газ Владимир Зеленский Нормандская встреча 2019 Алексей Гончарук Газпром Инфографика Нормандский формат
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