Ми не подаруємо борг, – Гончарук про газові перемовини з РФ

Під час переговорів у нормандському форматі у Парижі сторони встигли обговорити майбутній контракт про транзит газу. Цікаво, що перед зустріччю, на Банковій тримали інтригу та не коментували це питання. Через це в експертів навіть виникли побоювання про можливу зраду інтересів України у газовому питанні. Про що домовлялися лідери країн – читайте далі.

На нормандській зустрічі, окрім розмов про російську агресію на Донбасі, президенти України, Франції, Німеччини та Росії встигли обговорити ще одне питання – газове. Воно лоскоче нерви не лише Україні, але і Євросоюзу.

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До слова, 31 грудня 2019 року закінчується контракт про транспортування російського газу до ЄС. І Росія саботує підписання нового договору з українською газотранспортною системою. Президент України Володимир Зеленський зізнався, що під час двосторонньої зустрічі з Володимиром Путіним витратив багато часу на розв'язання цього питання. Однак новий тристоронній контракт Україна – ЄС – Росія так і не підписали. Утім, як каже Володимир Зеленський, певних домовленостей начебто досягли.

Не мовиться про контракт на один рік. Буде більше. Я наполягав на максимально амбітних умовах, вигідних Україні та Європі. Думаю, ми знайдемо щось посередині,

– сказав Зеленський.

Також Росія начебто погодилася виконати рішення Стокгольмського арбітражу і сплатити "Нафтогазу" 3 мільярди доларів за невиконання "Газпромом" контракту. Українська сторона готова забирати борг газом, відмовившись від грошей, заради контракту.



Зустріч у нормандському форматі у Парижі

У 2020 році у Стокгольмі розглядатиметься ще одна справа проти "Газпрому", де позовні вимоги "Нафтогазу" сягають 12 мільярдів доларів. І саме цей позов Росія вимагає відкликати в обмін на новий контракт. А ще росіянам дуже кортить знову продавати Україні газ напряму.

А у нас у квартирі газ. А у вас? І у вас є. І буде. Якщо ми домовимося. Може бути дешевше на 25%,

– заявив Путін.

Пропозиція Путіна трохи походить на нервовий тік, що не дивно. Ціни на газ в останній рік сильно просіли й "Газпром" має величезні збитки. І їм лишається або підіймати тарифи для російського населення, або продавати більше за кордон, або ж створити газову кризу.

"Газпром" зараз перебуває у дуже важкому фінансовому стані. Вони не можуть фінансувати внутрішні постачання газу через недостатні доходи від експорту і підняття цін в експортному форматі через створення штучної кризи. Це – один із варіантів дій, який "Газпром" може застосувати,

– наголосив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.



Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв

В українському уряді наполягають, що зради не буде. Контракт на постачання російського газу до ЄС буде вигідним Україні. Або не буде взагалі. Помилку уряду Юлії Тимошенко, обіцяють не повторити. Відтак, не виключають нової газової війни з Росією.

Але ми повністю готові до цього: наші сховища наповнені, нашу логіку підтримують ЄС і рішення Стокгольмського арбітражу, а "Північний потік-2" не добудований. Ми зауважили, що борг не подаруємо,

– підсумував прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Новий контракт на транспортування російського газу до ЄС має приносити приблизно 3 мільярдів доларів до українського бюджету щороку.



Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу