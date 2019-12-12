Зачем продлили закон об особом статусе Донбасса

Верховная Рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса (порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей). "За" проголосовали 320 депутатов. Против выступили представители "Голоса", "Батькивщина" воздержалась. Детали решения, – в материале 24 канала.

Необходим компромисс

Верховная Рада приняла закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Как отмечается в пояснительной записке, закон направлен на создание дополнительных временных возможностей для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН.

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В законе изменили только одну цифру с "2019" на "2020". Таким образом, этим законом продлевается на 1 год (до 31 декабря 2020 года) действие особого статуса отдельных районов Донбасса.



Над новым законом об особом статусе Донбасса еще будут думать / Фото 24 канала

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отмечает, что продолжение действия вышеназванного закона на один год – это компромиссная позиция. После проведения нормандской встречи прошло слишком мало времени, поэтому новый законопроект не могли ни качественно разработать, ни внести в Раду или проголосовать. На это нужно время, поскольку необходимо пройти всю процедуру. Такие чувствительные для общества законы быстро не принимают.

Продолжая действие закона на год мы даем себе время для разработки нового. Пока будет продолжаться работа над новым законом будет действовать этот,

– объясняет Корниенко.

Скрытый козырь

Предложение от президента временно продлить этот закон появилось после завершения нормандских переговоров 9 декабря 2019 года.

По мнению политического эксперта Светланы Кушнир, оптимальный вариант – продолжение действия закона на 12 месяцев.

Как только будет политическая выгода – его изменят. Рада все быстро принимает. Вдруг начнутся качели – Россия не будет соглашаться на встречу в формате нормандской четверки, тогда будут доставать этот закон и будут обыгрывать его как карту. Речь пойдет об ограничении срока действия закона, внесении определенных положений к нему и т.п.,

– считает Светлана Кушнир.

Соглашается с коллегой и председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. По его информации, новый проект закона об особом статусе ОРДЛО не разработан, хотя идея была. Но с новым законом было бы много проблем: его еще пришлось бы согласовывать в минском и нормандском форматах. Поэтому решили продлить действие старого.

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Вспоминая совместное коммюнике по итогам встречи в Париже от 9 декабря 2019 года, где было записано, что Украина должна имплементировать в наше законодательство формулу Штайнмайера, украинские политики смогут данный момент использовать в свою пользу. В данном законе не прописана эта формула. По мнению Светланы Кушнир, Украина имеет хорошую стратегическую карту чтобы разыгрывать ее учитывая поведение России.

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Статус этого закона временный. Хотя, к примеру Оппозиционная платформа За жизнь, вообще предлагала изменить его и сделать постоянным, и это несмотря на то, что в документе есть много неуместных моментов.

Продолжение закона об особом статусе ОРДЛО на год – приемлемый компромисс для всех. Если дольше – то идем на чрезмерные уступки России. Будто согласны, что статус может быть долгосрочный. У Зеленского демонстрируют: если сдвигов не будет, то тогда действие закона вообще могут и не продолжать,

– отмечает Владимир Фесенко.

Что касается нового закона Александр Корниенко отмечает, что в законе, который со временем придет на смену нынешнему, должны быть прописаны такие стратегические моменты как: сначала фактор безопасности, затем политический.

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"Возможно, эти аспекты в новом законе надо как-то иначе реализовывать. Насколько мне известно, изменения в Конституции относительно децентрализации не предусматривают никакого статуса для никаких отдельных территорий или городов. Пока речь не идет об изменениях в Конституцию", – отмечает Корниенко.

Таким образом, вероятнее всего, будет новая редакция закона об особом статусе ОРДЛО. Его дополнят, в зависимости от хода переговоров с Россией, формулой Штайнмайера. В этой ситуации, Украине надо действовать гибко, чтобы выйти на компромиссы.



Продолжая закон удастся избежать эскалации конфликта на Востоке / Фото 24 канала

Продление действия закона позволит предотвратить ухудшение ситуации именно для Украины, эскалацию конфликта, потерю поддержки международных партнеров. Ведь непродление закона будет означать односторонний и не согласованный с партнерами фактический выход из Минских соглашений. Это будет досадной ошибкой, которая может стоить жизней многих украинцев.

Каким должен быть особый статус ОРДЛО

В законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" прописано следующее: особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, указанных в статье 10, в частности, в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принято в сентябре 2014 года, вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.

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Его статья 10 (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий – вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники с Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в частности представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.