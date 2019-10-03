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      В закон "Об особом статусе Донбасса" заложат предохранители, – политолог

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      Зеленский анонсировал принятие закона об особенностях местного самоуправления
      Зеленский анонсировал принятие закона об особенностях местного самоуправления / gettyimages.com

      В закон "Об особом статусе Донбасса" обязательно заложат предохранители. Если президент Зеленский проведет правильное разъяснение, то большой волны протестов не будет.

      Такое мнение 24 каналу высказал председатель Украинского института анализа и менеджмента политики Владислав Дзивидзинский.

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      Владислав Дзивидзинский замечает: главной задачей президент Зеленский считает решение вопроса войны с Россией. Глава государства неоднократно заявлял, что готов к рискам и потере рейтинга, закладывать собственную репутацию в непростые решения.

      В команде Зеленского заявляют, что сознательно идут на шаг по формуле Штайнмайера, понимая риски и возмущение общества. У президента ожидают определенных волнений, колебаний и противостояний,
      – отмечает Владислав Дзивидзинский.

      Читайте также: Украина согласилась на формулу Штайнмайера: что это значит и что будет дальше

      По его словам, прежняя власть будет пытаться подстрекать общество и организовывать акции протеста, привлекая радикально настроенные организации. Дзивидзинский отмечает: если президент Зеленский сможет разъяснить и доказать, что риски формулы Штайнмайера и закона минимизируются соответствующими предохранителями, то волна недовольства спадет. Длительных акций протеста не будет. Порошенко и кум Путина Медведчук, который хочет быть посредником в переговорах, останутся за бортом этих процессов.

      Многие участники следят за этим процессом. Начиная от оппозиции, представителей Порошенко, заканчивая международным сообществом. Закон можно отправить на рассмотрение Венецианской комиссии о соответствии международному праву, Конституции Украины и правовому полю в целом. Создать широкий дискурс экспертов,
      – подчеркивает Дзивидзинский.

      Почему президент Зеленский предлагает принять закон "Об особом статусе Донбасса"?​
      Президент Зеленский анонсировал принятие нового закона "Об особом статусе Донбасса" в связи с переговорными процессами по урегулированию конфликта на Донбассе. Как заявил президент Украины, новый закон "Об особом статусе Донбасса" будет содержать положения формулы Штайнмайера. Однако, по его словам, в законе не будет пересечена ни одна красная линия. Никакой капитуляции.

      Напомним, закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят в 2014 году сроком на три года. С 2017 года парламент продолжал его действие на год. Сейчас срок действия документа завершается 31 декабря 2019. Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

      війна на донбасі
      Карта оккупированных Россией территорий / Инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Формула Штайнмайера Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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