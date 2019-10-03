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      У законі "Про особливий статус Донбасу" закладуть запобіжники, – політолог

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      Зеленський анонсував ухвалення закону про особливості місцевого самоврядування
      Зеленський анонсував ухвалення закону про особливості місцевого самоврядування / gettyimages.com

      У законі "Про особливий статус Донбасу" обов’язково закладуть запобіжники. Якщо президент Зеленський проведе правильне роз’яснення, то великої хвилі протестів не буде.

      Таку думку 24 каналу висловив голова Українського інституту аналізу і менеджменту політики Владислав Дзівідзінський.

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      Владислав Дзівідзінський зауважує: головним завданням президент Зеленський вважає вирішення питання війни з Росією. Глава держави неодноразово заявляв, що готовий до ризиків і втрати рейтингу, закладати власну репутацію під непрості рішення.

      У команді Зеленського заявляють, що свідомо йдуть на крок щодо формули Штайнмаєра, розуміючи ризики і збурення суспільства. У президента очікують певних хвилювань, коливань і протистоянь,
      – зазначає Владислав Дзівідзінський.

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      За його словами, колишня влада намагатиметься підбурювати суспільство й організовувати акції протесту, залучаючи радикально налаштовані організації. Дзівідзінський зазначає: якщо президент Зеленський зможе роз’яснити і довести, що ризики формули Штайнмаєра і закону мінімізуються відповідними запобіжниками, то хвиля незадоволення спаде. Тривалих акцій протесту не буде. Порошенко і кум Путіна Медведчук, який хоче бути посередником у переговорах, залишаться поза бортом цих процесів.

      Багато учасників слідкують за цим процесом. Починаючи від опозиції, представників Порошенка, закінчуючи міжнародною спільнотою. Закон можна відправити на розгляд Венеційської комісії щодо відповідності міжнародному праву, Конституції України і правовому полю загалом. Створити широкий дискурс експертів,
      – підкреслює Дзівідзінський.

      Чому президент Зеленський пропонує ухвалити закон "Про особливий статус Донбасу"? Президент Зеленський анонсував ухвалення нового закону "Про особливий статус Донбасу" у зв’язку з переговорними процесами по врегулюванню конфлікту на Донбасі. Як заявив президент України, новий закон "Про особливий статус Донбасу" міститиме положення формули Штайнмаєра. Водночас, за його словами, в законі не буде перейдено жодної червоної лінії. Ніякої капітуляції.

      Нагадаємо, закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" був ухвалений у 2014 році терміном на три роки. З 2017 року парламент продовжував його дію на рік. Наразі термін дії документу завершується 31 грудня 2019 року. Зміст закону: особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

      війна на донбасі
      Карта окупованих Росією територій / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Формула Штайнмаєра Війна на Донбасі Володимир Зеленський Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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