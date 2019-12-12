Навіщо продовжили закон про особливий статус Донбасу

Верховна Рада продовжила на рік дію закону про особливий статус Донбасу (порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей). "За" проголосували 320 депутатів. Проти виступили представники "Голосу", "Батьківщина" утрималася. Деталі рішення, – в матеріалі 24 каналу.

Необхідний компроміс

Верховна Рада ухвалила закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Як зазначається в пояснювальній записці, закон спрямований на створення додаткових часових можливостей для реалізації відповідних законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі принципів та норм міжнародного права і Статуту ООН.

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В законі змінили лише одну цифру з "2019" на "2020". Таким чином, цим законом продовжується на 1 рік (до 31 грудня 2020 року) дія особливого статусу окремих районів Донбасу.



Над новим законом про особливий статус Донбасу ще будуть думати / Фото 24 каналу

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко наголошує на тому, що продовження дії вищеназваного закону на один рік – це компромісна позиція. Після проведення нормандської зустрічі минуло замало часу, тому новий законопроект не могли ані якісно розробити, ані внести в Раду чи проголосувати. На це потрібен час, оскільки необхідно пройти всю процедуру. Такі чутливі для суспільства закони швидко не ухвалюють.

Продовжуючи дію закону на рік ми даємо собі час для розробки нового. Поки триватиме робота над новим законом діятиме цей,

– пояснює Корнієнко.

Прихований козир

Пропозиція від президента тимчасово продовжити цей закон з’явилась після завершення нормандських переговорів 9 грудня 2019 року.

На думку політичної експертки Світлани Кушнір, оптимальний варіант – продовження дії закону на 12 місяців.

Щойно буде політична вигода – його змінять. Рада все швидко ухвалює. Раптом почнуться гойдалки – Росія не погоджуватиметься на зустріч у форматі нормандської четвірки, тоді діставатимуть цей закон і обігруватимуть його як карту. Йтиметься про обмеження терміну дії закону, внесення певних положень до нього тощо,

– вважає Світлана Кушнір.

Погоджується з колегою і голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. За його інформацією, новий проєкт закону про особливий статус ОРДЛО не розроблений, хоча ідея була. Але з новим законом було б багато проблем: його ще довелось би узгоджувати в мінському і нормандському форматах. Тому вирішили продовжити дію старого.

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Згадуючи спільне комюніке за результатами зустрічі в Парижі від 9 грудня 2019 року, де було записано, що Україна має імплементувати в наше законодавство формулу Штайнмаєра, українські політики зможуть цей момент використовувати на свою користь. В даному законі не прописана ця формула. На переконання Світлани Кушнір, Україна має гарну стратегічну карту щоб розігрувати її з огляду на поведінку Росії.

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Статус цього закону тимчасовий. Хоч, приміром Опозиційна платформа за життя, взагалі пропонувала змінити його та зробити постійним, і це попри те, що вдокументі є чимало недоречних моментів.

Продовження закону про особливий статус ОРДЛО на рік – прийнятний компроміс для всіх. Якщо довше – то йдемо на надмірні поступки Росії. Ніби погоджуємося, що статус може бути довгостроковий. У Зеленського демонструють: якщо зрушень не буде, то тоді дію цього закону взагалі можуть і не продовжувати,

– зазначає Володимир Фесенко.

Щодо нового закону Олександр Корнієнко зауважує, що у законі, який з часом прийде на заміну нинішньому, мають бути прописані такі стратегічні моменти як: спочатку безпековий фактор, потім політичний.

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"Можливо, ці аспекти в новому законі треба якось інакше реалізовувати. Наскільки мені відомо, зміни до Конституції щодо децентралізації не передбачають жодного статусу для жодних окремих територій чи міст. Поки не йдеться про зміни до Конституції", – наголошує Корнієнко.

Таким чином, вірогідніше за все, буде нова редакція закону про особливий статус ОРДЛО. Його доповнять, залежно від ходу переговорів із Росією, формулою Штайнмаєра. В цій ситуації, Україні треба діяти гнучко, щоб вийти на компроміси.



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Продовження дії закону дозволить запобігти погіршенню ситуації саме для України, ескалації конфлікту, втрати підтримки міжнародних партнерів. Адже неподовження закону означатиме односторонній і не узгоджений із партнерами фактичний вихід із Мінських угод. Це буде прикрою помилкою, що може коштувати життів багатьох українців.

Яким має бути особливий статус ОРДЛО

В законі "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" прописано таке: особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виконання всіх умов, вказаних у статті 10, зокрема, в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО було ухвалено у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки.

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Його стаття 10 (перехідні положення) встановлює, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах. У цій статті також прописано умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі, серед умов – виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, нагляду за виборами, зокрема представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму і свободи агітації.