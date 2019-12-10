Осторожный прогресс: что пишут западные СМИ о нормандской встрече

Накануне в Париже впервые за три года состоялось заседание "нормандской четверки". При этом президенты России и Украины впервые встретились и пообщались с глазу на глаз. Конечно, это событие не обошли вниманием мировые СМИ. Рассказываем, какой встречу увидели за рубежом и какие выводы были сделаны.

Нормандские переговоры в целом длились почти шесть часов. Во время первой части встречи лидеры стран "нормандской четверки" говорили около двух с половиной часов. Затем Зеленский и Путин провели отдельные переговоры в формате "с глазу на глаз", после этого – присоединились к Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону в рамках рабочего ужина.

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Таким образом Россия и Украина должны до конца 2019 года:

обменяться всеми пленными;

прекратить огонь на Донбассе;

провести еще три разведения сил (до конца марта 2020 года).

Через четыре месяца состоятся еще одни переговоры, чтобы подвести итоги прогресса.

При этом Зеленский заявил, что на встрече было достигнуто мало и он хотел бы видеть больше решений. Зато Путин признал ее "важным шагом" к деэскалации конфликта.

Россия и Украина продолжают не соглашаться во многих вопросах, касающихся, в частности, вывода пророссийских боевиков из Донбасса и выборов на неподконтрольных Украине территориях.

Here’s the full Normandy Summit communique... it’s not long. pic.twitter.com/0nI0MpaQyy — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) December 9, 2019

Путин также призвал изменить конституцию Украины, чтобы предоставить особый статус территории Донбасса, которую контролируют сепаратисты. Этот тезис уже раскритиковали украинские и зарубежные политики и эксперты. Кроме того, президент России настаивал на амнистии боевиков, участвовавших в захвате украинских территорий.

Зеленский в свою очередь заявил: Украина не пойдет на территориальные уступки в обмен на мир.

Сама встреча – большой шаг

Американский журнал TIME отмечает: большой прорыв в переговорах между Россией и Украиной был маловероятным. Однако сам факт, что Путин и Зеленский вообще встретились – это значительный шаг.

Россия хотела использовать саммит для усиления давления на Зеленского, чтобы выполнить Минские соглашения 2015 года, где обещана широкая автономия для неподконтрольных Киеву регионов Донбасса.

Зеленский же хочет скорректировать сроки, заложенные Минскими соглашениями, которые призывают Украину вернуть контроль над своей границей с Россией только после того, как в оккупированных регионах состоятся местные выборы и территория получит автономный статус.

Зеленский убежден: Украина должна получить контроль над своей границей до местных выборов. Кремль же настаивает – это не вариант.

Путин и Зеленский провели отдельную встречу "один на один". По дороге на ужин Путин заявил журналистам, что доволен встречей: "Это было хорошо, я рад".

Putin looked chirpy on the way to dinner Asked if he was happy with the results he said yes pic.twitter.com/3QXTpPrkSK — Sarah Rainsford (@sarahrainsford) December 9, 2019

Кремль надеется: прекращение конфликта может привести к отмене санкций Евросоюза против России. Сейчас ожидается, что ЕС продлит их еще на полгода.

Что бы ни случилось, саммит – это большое испытание для Зеленского, комического актера и политического новичка, который в этом году разгромно победил оппонента, частично – за счет обещания закончить войну.

Издание напоминает: в 2015 году Германия и Франция надеялись с помощью Минских соглашений покончить с конфликтом на востоке Украины, поскольку он осложнил отношения с Россией – мощным торговым партнером и дипломатическим игроком. Но когда прогресс застопорился, лидеры уже не собирались вместе (с 2016 года).

Осторожный прогресс

Британская газета The Guardian пишет, что переговоры с глазу на глаз между лидерами России и Украины дали незначительный прогресс в предварительных договоренностях об обмене пленными и полном прекращении огня. Однако не произошло ни одного политического прорыва для решения пятилетнего конфликта на востоке Украины, как ожидали чиновники.

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Путин убежден: Москва ведет переговоры с позиции силы и не желает кардинально уменьшать давление на Украину. Тогда как на Зеленского давили украинцы, которые вышли на акцию под лозунгом "Нет капитуляции!". В конце концов оба президента в значительной степени стояли на месте.

Я не знаю, кто кого [победил]. Я думаю, уместно было быть дипломатичным, так как мы только начали разговор. Скажем, сейчас это – ничья,

– цитирует издание Зеленского.

Путин и Зеленский просидели более полутора часов на двусторонних переговорах и еще несколько часов разговаривали с Макроном и Меркель. На прессконференции после переговоров Зеленский и Путин не пожали друг другу руки и публично не проявляли симпатию. Но президент России отметил: считает, что отношения с Украиной "движутся в правильном направлении", и согласился, когда его спросили, замечает ли он "потепление" между странами.

Как отмечают аналитики, проведение переговоров впервые за три года стало важным событием.

"То, что мы сегодня сидели бок о бок – это достижение", – сказал Макрон позже.



Пресс-конференция лидеров "нормандской четверки" / Getty Images

Нерешительные шаги к миру

Американский телеканал CNN отмечает: в Париже российский и украинский лидеры сделали важный шаг, обязавшись работать над вопросом местных выборов на оккупированных территориях Донбасса. Но при этом они избегали колючего вопроса – когда именно это может произойти.

Обратили внимание и на контрасты встречи. Например, Зеленский приехал на сдержанном "Renault", а Путин – на бронированном черном лимузине.

На каких авто прибыли на встречу лидеры "нормандской четверки": видео

Российский президент опытный: он уже два десятилетия на международной арене и понимает сценарий, по которому проходят встречи такого уровня. В отличие от политического новичка Зеленского. Поэтому телевидение РФ неоднократно показывало видео, как Путин подсказывал украинскому лидеру развернуться к СМИ для совместного фото.

Однако Зеленский также имеет свои преимущества. Так, он пользуется народным доверием и представляет младшую альтернативу старшему постсоветскому руководству, которое сейчас в России. И он может общаться с Путиным на своем языке.

Также сразу было понятно, чего не удастся достичь на встрече: Украина не вернет Крым, ведь Москва не считает это предметом разговора в принципе. И Россия не увидит отмены европейских санкций, которые были введены после аннексии полуострова в 2014 году.

Сессия "один на один" между Путиным и Зеленским в Париже не решила главного вопроса: кто будет контролировать восточную границу Украины, когда состоятся выборы в оккупированных регионах. Но, по крайней мере, это показало, что два лидера могут вести диалог.

"Мы сегодня увидели разногласия. Мы не нашли "волшебную палочку", но мы продвинулись в этом направлении", – отметил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Гнойная рана" Европы

Al Jazeera в тексте о нормандской встрече цитирует министра иностранных дел Германии Гайко Мааса, который накануне саммита заявил немецким изданиям, что "мы должны сделать все, что мы можем, чтобы достичь прогресса в украинском мирном процессе", и назвал конфликт на Донбассе "гнойной раной в Европе ".



Карта Донецкой и Луганской областей / 24 канал

Маас похвалил Зеленского за то, что он дал "новый импульс" переговорам, отметив: "чтобы достичь прогресса на следующих сложных ступеньках, Россия должна сделать шаг тоже".

Издание, ссылаясь на источник, близкий к французскому президенту, пишет: не только стратегические расчеты Путина препятствовали выполнению Минских договоренностей, но и "трудности в Украине из-за общественного мнения, разногласий и большой раны, вызванной войной".

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Для Макрона саммит является центром все более смелой внешней политики, которую он ведет, несмотря на неприятности в самой Франции, где как раз бастуют транспортные работники из-за дискуссии вокруг пенсионных реформ.

При этом Al Jazeera напоминает: президент Франции в этом году шокировал союзников по НАТО, объявив военный альянс "brain dead" (имеется в виду, что "мозг НАТО мертв"), дав понять, что Европе нужно стратегическое партнерство с Россией.



Митинг под Офисом президента Украины / Getty Images

С надеждой на прогресс

"Это – момент одиночества Зеленского", – описывает сложившуюся ситуацию для президента Украины The Washington Post.

Так, железная американская поддержка Украины сокращается при президенте Трампе. Канцлер Германии Ангела Меркель была посредником на нормандской встрече, однако ее отвлекала собственная разрушительная внутренняя политика.

Эммануэль Макрон, который пытался поставить себя лидером Европы, выступает за перезагрузку отношений с Россией, заявив, что, хотя сам не имеет "иллюзий" относительно поведения Кремля, это – не враг.



"Нормандская четверка" за столом переговоров / Getty Images

При этом в Украине оппозиционные силы также были скептически настроены относительно встречи в Париже. И, как отметил изданию накануне саммита аналитик независимого аналитического центра KyivStart Тарас Семенук, любую договоренность Зеленского с Путиным его политические оппоненты изобразят как предательство интересов Украины: "Не имеет значения, какое решение это будет. Оппозиция уже готовит аргументы, чтобы критиковать президента".

Кроме этого, именно эти переговоры показали Зеленскому "момент истины" и он получил шанс оценить, готов ли Путин к миру.

Что нужно знать о нормандской встрече: видео

Смотрите видео: что пишут западные СМИ о нормандской встрече



