Обережний прогрес: що пишуть західні ЗМІ про нормандську зустріч

Напередодні у Парижі вперше за три роки відбулося засідання "нормандської четвірки". При цьому президенти Росії та України вперше зустрілися та поспілкувалися віч-на-віч. Звісно, цю подію не оминули увагою світові медіа. Розповідаємо, якою зустріч побачили за кордоном та які висновки було зроблено.

Нормандські переговори в цілому тривали майже шість годин. Під час першої частини зустрічі лідери країн "нормандської четвірки" говорили близько двох з половиною годин. Потім Зеленський і Путін провели окремі перемовини у форматі "віч-на-віч", після цього – приєдналися до Ангели Меркель і Еммануеля Макрона в рамках робочої вечері.

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Таким чином Росія та Україна повинні до кінця 2019 року:

обмінятися усіма полоненими;

припинити вогонь на Донбасі;

провести ще три розведення сил (до кінця березня 2020 року).

За чотири місяці відбудуться ще одні переговори, щоб підвести підсумки прогресу.

При цьому Зеленський заявив, що на зустрічі було досягнуто небагато і він хотів би бачити більше рішень. Натомість Путін визнав її "важливим кроком" до деескалації конфлікту.

Росія та Україна продовжують не погоджуватися у багатьох питаннях, що стосуються, зокрема, виведення проросійських бойовиків з Донбасу та виборів на непідконтрольних Україні територіях.

Here’s the full Normandy Summit communique... it’s not long. pic.twitter.com/0nI0MpaQyy — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) December 9, 2019

Путін також закликав змінити конституцію України, щоб надати особливий статус території Донбасу, яку контролюють сепаратисти. Цю тезу уже розкритикували українські та закордонні політики й експерти. Крім того, президент Росії наполягав на амністії бойовиків, які брали участь у захопленні українських територій.

Зеленський своєю чергою заявив: Україна не піде на територіальні поступки в обмін на мир.

Сама зустріч – великий крок

Американський журнал TIME зазначає: великий прорив у переговорах між Росією та Україною був малоймовірним. Однак сам факт, що Путін і Зеленський взагалі зустрілися – це значний крок.

Росія бажала використати саміт для посилення тиску на Зеленського, щоб виконати Мінські угоди 2015 року, де обіцяна широка автономія для непідконтрольних Києву регіонів Донбасу.

Зеленський же хоче скоригувати терміни, закладені Мінськими угодами, які закликають Україну повернути контроль над своїм кордоном з Росією лише після того, як в окупованих регіонах відбудуться місцеві вибори і територія отримає автономний статус.

Зеленський переконаний: Україна має отримати контроль над своїм кордоном до місцевих виборів. Кремль же наполягає – це не варіант.

Путін і Зеленський провели окрему зустріч "один на один". По дорозі на вечерю, Путін заявив журналістам, що задоволений зустріччю: "Це було добре, я радий".

Putin looked chirpy on the way to dinner Asked if he was happy with the results he said yes pic.twitter.com/3QXTpPrkSK — Sarah Rainsford (@sarahrainsford) December 9, 2019

Кремль сподівається: припинення конфлікту також може призвести до скасування санкцій Євросоюзу проти Росії. Наразі очікується, що ЄС продовжить їх ще на пів року.

Що б не трапилося, саміт – це найбільше випробування для Зеленського, комічного актора та політичного новачка, який цього року розгромно переміг опонента, частково – за рахунок обіцянки закінчити війну.

Видання нагадує: у 2015 році Німеччина та Франція сподівалися за допомогою Мінських угод покінчити з конфліктом на сході України, оскільки він ускладнив відносини з Росією – потужним торговим партнером та дипломатичним гравцем. Але, коли прогрес застопорився, лідери вже не збиралися разом (з 2016 року).

Обережний поступ

Британська газета The Guardian пише, що переговори віч-на-віч між лідерами Росії та України дали незначний прогрес щодо попередніх домовленостей про обмін полоненими та повне припинення вогню. Проте не сталося жодного політичного прориву до вирішення п'ятирічного конфлікту на сході України, як очікували чиновники.

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Москва веде переговори з позиції сили і не бажає кардинально зменшувати тиск на Україну. Тоді як на Зеленського тиснули українці, які вийшли на акцію під гаслом "Ні капітуляції!". Зрештою обидва президенти значною мірою стояли на місці.

Я не знаю, хто кого [переміг]. Я думаю, доречно було бути дипломатичним, оскільки ми тільки почали розмову. Скажімо, зараз це – нічия,

– цитує видання Зеленського.

На пресконференції після переговорів Зеленський і Путін не потисли один одному руки і публічно не проявляли приязнь. Але президент Росії зазначив: вважає, що відносини з Україною "рухаються в правильному напрямку", і погодився, коли його запитали, чи помічає він "потепління" між країнами.

Як зазначають аналітики, проведення переговорів вперше за три роки стало найважливішою подією.

"Те, що ми сьогодні сиділи пліч-о-пліч – це досягнення", – сказав згодом Макрон.



Пресконференція лідерів "нормандської четвірки" / Getty Images

Нерішучі кроки до миру

Американський телеканал CNN зазначає: у Парижі російський та український лідери зробили важливий крок, зобов'язавшись працювати над питанням місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу. Але при цьому вони уникали колючого питання – коли саме це може статися.

Звернули увагу і на контрасти зустрічі. Наприклад, Зеленський приїхав на стриманому "Renault", а Путін – на броньованому чорному лімузині.

На яких авто прибули на зустріч лідери "нормандської четвірки": відео

Російський президент досвідчений: він уже два десятиліття на міжнародній арені і розуміє сценарій, за яким проходять зустрічі такого рівня. На відміну від політичного новачка Зеленського. Тому телебачення РФ неодноразово показувало відео, як Путін підказував українському лідеру розвернутися до ЗМІ для спільного фото.

Однак Зеленський також має переваги. Так, він користується народною довірою і представляє молодшу альтернативу старшому пострадянському керівництву, яке зараз у Росії. І він може спілкуватися з Путіним своєю мовою.

Також одразу було зрозуміло, чого не вдасться досягти на зустрічі: Україна не поверне Крим, адже Москва не вважає це предметом розмови в принципі. І Росія не побачить скасування європейських санкцій, які були введені після анексії півострова у 2014 році.

Сесія "один на один" між Путіним та Зеленським у Парижі не вирішила головного питання: хто буде контролювати східний кордон України, коли відбудуться вибори в окупованих регіонах. Але, принаймні, це показало, що два лідери можуть вести діалог.

"Гнійна рана" Європи

Al Jazeera у тексті про нормандську зустріч цитує міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса, який напередодні саміту заявив німецьким виданням, що "ми маємо зробити все, що можемо, щоб досягти прогресу в українському мирному процесі", і назвав конфлікт на Донбасі "гнійною раною у Європі".



Карта Донецької та Луганської областей / 24 канал

Маас похвалив Зеленського за те, що він додав "нового імпульсу" для переговорів, зазначивши: "щоб досягти прогресу на наступних складних сходинках, Росія повинна зробити крок також".

Видання, посилаючись на джерело, близьке до французького президента, пише: не тільки стратегічні розрахунки Путіна перешкоджали виконанню Мінських домовленостей, але й "труднощі в Україні через розбіжності у поглядах суспільства та велику рану, спричинену війною".

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Для Макрона саміт є центром дедалі більш сміливої ​​зовнішньої політики, яку він веде, незважаючи на неприємності у самій Франції, де якраз страйкують транспортні працівники через дискусії навколо пенсійних реформ.

При цьому Al Jazeera нагадує: президент Франції цього року шокував союзників по НАТО, оголосивши військовий альянс "brain dead" (мається на увазі, що "мозок НАТО мертвий"), давши зрозуміти, що Європі потрібно стратегічне партнерство з Росією.



Мітинг під Офісом президента України / Getty Images

З надією на прогрес

"Це – мить самотності Зеленського", – описує ситуацію, що склалася для президента України, The Washington Post.

Так, колись залізна американська підтримка України стає меншою за президента Трампа. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель була посередником на нормандській зустрічі, однак її відволікала власна руйнівна внутрішня політика.

Еммануель Макрон, який намагався поставити себе лідером Європи, виступає за перезавантаження стосунків з Росією, заявивши, що, хоча сам не має "ілюзій" щодо поведінки Кремля, це – не ворог.



"Нормандська четвірка" за столом переговорів / Getty Images

При цьому в Україні опозиційні сили також були скептично налаштовані щодо зустрічі у Парижі. І, як зазначив виданню напередодні саміту аналітик незалежного аналітичного центру KyivStart Тарас Семенук, будь-яку домовленість Зеленського з Путіним його політичні опоненти зобразять як зраду інтересів України: "Не має значення, яке рішення це буде. Опозиція вже готує аргументи, щоб критикувати президента".

Однак саме ці переговори показали Зеленському "момент істини" і він отримав шанс оцінити, чи готовий Путін до миру.

Що потрібно знати про нормандську зустріч: відео

Дивіться відео: що пишуть західні ЗМІ про нормандську зустріч