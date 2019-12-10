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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Кидав папери, кричав і матюкався: під час нормандського формату у представника Росії здали нерви

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      Під час нормандського формату Сурков вів себе емоційно / tass.ru

      Під час нормандського формату в ході обговорень повернення Україні контролю над кордоном з РФ у представника російської сторони Владислава Суркова здали нерви.

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що представники Кремля поводили себе емоційно та некомпетентно, повідомили у пресслужбі МВС.

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      У пана Суркова здали нерви, він там папери кинув на стіл і кричав: "ми так не домовлялися". Вони запропонували розводити і далі війська. Куди розводити? В Марїнці? Де кожен метр политий кров’ю.Чи в Широкіно, де ми стали так, щоб Маріуполь убезпечити? Це нісенітниця,
      – наголосив Аваков.

      Він додав, що відведення означає здачу наших позицій на кілометри. Аваков зауважив, що Україна дала зрозуміти, що гуманітарні коридори – добре, "бо людям треба їздити без черг".

      Важливо! Яким може бути компроміс щодо контролю над кордоном України – читайте тут.

      За словами міністра, в Луганській області немає жодного коридору, де може проїхати машина без черг. "Ми не збираємось бути домініоном Росії, на першому місці – українські інтереси. А далі, ми готові з повагою ставитись до всіх", – сказав Аваков.

      Зауважимо, що колишній нардеп Ігор Мосійчук у себе в телеграм також писав, що Лавров і Сурков дуже нервували.

      Лавров навіть кричав, що Росія готова покинути саміт, а Сурков гнув матюки,
      – розповів Мосійчук.

      Зустріч "нормандської четвірки" розпочалася 9 грудня близько 17 години і тривала до опівночі. Саміт відбувся у закритому форматі. Головна тема – подальші кроки і терміни встановлення миру на Донбасі.

      Лідери домовилися про таке:

      • Обмін полоненими відбудеться за схемою "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" до 31 грудня 2019 року;
      • розведення сил на 3 нових ділянках на Донбасі пройде до кінця березня 2020 року;
      • повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року;
      • на Донбасі планують відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів.

      Наступна зустріч "нормандської четвірки" запланована через 4 місяці – у квітні 2020 року, ймовірно, у Берліні.

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      Нормандська зустріч у Парижі: все, що відомо про результати та наслідки
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Новини політики Новини України Україна – Росія Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Війна на Донбасі Арсен Аваков
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