Кидав папери, кричав і матюкався: під час нормандського формату у представника Росії здали нерви

Під час нормандського формату в ході обговорень повернення Україні контролю над кордоном з РФ у представника російської сторони Владислава Суркова здали нерви.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що представники Кремля поводили себе емоційно та некомпетентно, повідомили у пресслужбі МВС.

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У пана Суркова здали нерви, він там папери кинув на стіл і кричав: "ми так не домовлялися". Вони запропонували розводити і далі війська. Куди розводити? В Марїнці? Де кожен метр политий кров’ю.Чи в Широкіно, де ми стали так, щоб Маріуполь убезпечити? Це нісенітниця,

– наголосив Аваков.

Він додав, що відведення означає здачу наших позицій на кілометри. Аваков зауважив, що Україна дала зрозуміти, що гуманітарні коридори – добре, "бо людям треба їздити без черг".

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За словами міністра, в Луганській області немає жодного коридору, де може проїхати машина без черг. "Ми не збираємось бути домініоном Росії, на першому місці – українські інтереси. А далі, ми готові з повагою ставитись до всіх", – сказав Аваков.

Зауважимо, що колишній нардеп Ігор Мосійчук у себе в телеграм також писав, що Лавров і Сурков дуже нервували.

Лавров навіть кричав, що Росія готова покинути саміт, а Сурков гнув матюки,

– розповів Мосійчук.

Зустріч "нормандської четвірки" розпочалася 9 грудня близько 17 години і тривала до опівночі. Саміт відбувся у закритому форматі. Головна тема – подальші кроки і терміни встановлення миру на Донбасі.

Лідери домовилися про таке:

Обмін полоненими відбудеться за схемою "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" до 31 грудня 2019 року;

розведення сил на 3 нових ділянках на Донбасі пройде до кінця березня 2020 року;

повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року;

на Донбасі планують відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів.

Наступна зустріч "нормандської четвірки" запланована через 4 місяці – у квітні 2020 року, ймовірно, у Берліні.

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