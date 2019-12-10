Аваков розповів, яким може бути компроміс щодо контролю над кордоном України
Українська поліція готова патрулювати з "представниками територіальних громад", коли незаконні збройні формування покинуть окремі райони Донеччини та Луганщини. Проте російський президент не готовий повернути український кордон.
"Це дуже важкий перехідний період, він триватиме пів року чи навіть рік, але ми готові це пройти. Але це буде потім, коли все з усім погодиться. А поки ми бачимо, що Путін не готовий повернути нам кордон", – заявив глава МВС України Арсен Аваков після нормандської зустрічі.
Важливо: Нормандська зустріч у Парижі: все, що відомо про результати та наслідки
Міністр вважає, що Україна може погодитися на компроміс щодо контролю над кордоном і отримати його "не за місяць до місцевих виборів, а, наприклад, за 2 дні".
"Компроміс може бути: ми не за місяць візьмемо кордон, а за 2 дні. Ось у нас є 408 кілометрів кордону. Ми щодня зменшуватимемо – і за день до виборів раз. У нас під контролем весь кордон. Чим не компроміс?" – сказав Аваков.
Що вирішили про український кордон на норманському саміті
За підсумками зустрічі в нормандському форматі 9 грудня Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього з президентом Росії Володимиром Путіним – різний погляд щодо передачі кордону та щодо того, коли це може статися.
Путін стверджує, що відповідно до мінських угод, передача кордону під контроль України має відбутися після виборів. А Зеленський порушує питання, щоб передача кордону відбулася до проведення місцевих виборів.
Зеленський наголосив, що не може бути й мови про відмову від територій, а також – що він ніколи не погодиться на федералізацію України. Зрештою, Президент України заявив, що питання повернення кордону обговорюватиметься на наступній зустрічі в нормандському форматі, яку планують провести через 4 місяці.
Про що взагалі домовилась "нормандська четвірка" в Парижі
- Україна погодилася імплементувати формулу Штайнмаєра в українське законодавство, щоб почати підготовку до місцевих виборів на Донбасі.
- Повне і всеосяжне припинення вогню, яке повинне початися до кінця 2019 року.
- Три нових зони розведення військ.
- До кінця року – обмін полоненими "всіх на всіх".
- Моніторингова місія ОБСЄ повинна перейти в режим роботи 24/7 на Донбасі.
- Наступна зустріч у нормандському форматі – через 4 місяці.