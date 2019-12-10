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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Аваков рассказал, каким может быть компромисс по контролю над границей Украины

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      Аваков рассказал о возможном компромиссе по контролю над границей / Getty Images

      Украинская полиция готова патрулировать с "представителями территориальных общин", когда незаконные вооруженные формирования покинут отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Однако российский президент не готов вернуть украинскую границу.

      "Это очень тяжелый переходный период, он продлится полгода или даже год, но мы готовы это пройти. Но это будет потом, когда все со всем согласуется. А пока мы видим, что Путин не готов вернуть нам границу", – заявил глава МВД Украина Арсен Аваков после нормандской встречи.

      Важно: Нормандская встреча в Париже: все, что известно о результатах и ​​последствиях

      Министр считает, что Украина может согласиться на компромисс по контролю над границей и получить его "не за месяц до местных выборов, а, например, за 2 дня".

      "Компромисс может быть: мы не за месяц возьмем границу, а за 2 дня. Вот у нас есть 408 километров границы. Мы ежедневно будем уменьшать – и за день до выборов раз. У нас под контролем вся граница. Чем не компромисс?" – сказал Аваков.

      Что решили про украинскую границу на нормандском саммите

      По итогам встречи в нормандском формате 9 декабря Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него с президентом России Владимиром Путиным – разный взгляд о передаче границы и о том, когда это может произойти.

      Путин утверждает, что в соответствии с минскими соглашениями, передача границы под контроль Украины должна состояться после выборов. А Зеленский ставит вопрос, чтобы передача границы состоялась до проведения местных выборов.

      Зеленский отметил, что не может быть и речи об отказе от территорий, а также – что он никогда не согласится на федерализацию Украины. В конце концов, Президент Украины заявил, что вопрос возвращения границы будет обсуждаться на следующей встрече в нормандском формате, которую планируют провести через 4 месяца.

      О чем вообще договорилась "нормандская четверка" в Париже

      • Украина согласилась имплементировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство, чтобы начать подготовку к местным выборам на Донбассе.
      • Полное и всеобъемлющее прекращение огня, которое должно начаться до конца 2019 года.
      • Три новых зоны разведения войск.
      • До конца года – обмен пленными "всех на всех".
      • Мониторинговая миссия ОБСЕ должна перейти в режим работы 24/7 на Донбассе.
      • Следующая встреча в нормандском формате – через 4 месяца.
      Нормандская встреча в Париже: что известно о результатах и последствиях
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Нормандский формат Нормандская встреча 2019 Оккупированные территории Министерство внутренних дел Арсен Аваков
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