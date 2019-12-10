Аваков рассказал, каким может быть компромисс по контролю над границей Украины

Украинская полиция готова патрулировать с "представителями территориальных общин", когда незаконные вооруженные формирования покинут отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Однако российский президент не готов вернуть украинскую границу.

"Это очень тяжелый переходный период, он продлится полгода или даже год, но мы готовы это пройти. Но это будет потом, когда все со всем согласуется. А пока мы видим, что Путин не готов вернуть нам границу", – заявил глава МВД Украина Арсен Аваков после нормандской встречи.

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Министр считает, что Украина может согласиться на компромисс по контролю над границей и получить его "не за месяц до местных выборов, а, например, за 2 дня".

"Компромисс может быть: мы не за месяц возьмем границу, а за 2 дня. Вот у нас есть 408 километров границы. Мы ежедневно будем уменьшать – и за день до выборов раз. У нас под контролем вся граница. Чем не компромисс?" – сказал Аваков.

Глава МВС Аваков розповів про плани щодо роботи поліції на територіях Донбасу, які мають звільнити від бойовиків pic.twitter.com/XnUpPKNxK4 — hromadske (@HromadskeUA) December 10, 2019

Что решили про украинскую границу на нормандском саммите

По итогам встречи в нормандском формате 9 декабря Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него с президентом России Владимиром Путиным – разный взгляд о передаче границы и о том, когда это может произойти.

Путин утверждает, что в соответствии с минскими соглашениями, передача границы под контроль Украины должна состояться после выборов. А Зеленский ставит вопрос, чтобы передача границы состоялась до проведения местных выборов.

Зеленский отметил, что не может быть и речи об отказе от территорий, а также – что он никогда не согласится на федерализацию Украины. В конце концов, Президент Украины заявил, что вопрос возвращения границы будет обсуждаться на следующей встрече в нормандском формате, которую планируют провести через 4 месяца.

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