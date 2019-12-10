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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Кричал и матерился: во время нормандского саммита у представителя России сдали нервы

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      Во время нормандского формата Сурков вел себя эмоционально / tass.ru

      Во время нормандского формата в ходе обсуждений возвращения Украины контроля над границей с РФ у представителя российской стороны Владислава Суркова сдали нервы.

      Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что представители Кремля вели себя эмоционально и некомпетентно, сообщили в пресс-службе МВД.

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      У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: "Мы так не договаривались". Они предложили разводить и дальше войска. Куда разводить? В Марьинке? Где каждый метр полит кровью.Или в Широкино, где мы стали так, чтобы Мариуполь обезопасить? Это чушь,
      – отметил Аваков.

      Он добавил, что отвод означает сдачу наших позиций на километры. Аваков отметил, что Украина дала понять, что гуманитарные коридоры – хорошо, "потому что людям надо ездить без очередей".

      Важно! Каким может быть компромисс по контролю над границей Украины – читайте здесь.

      По словам министра, в Луганской области нет ни одного коридора, где может проехать машина без очередей. "Мы не собираемся быть доминионом России, на первом месте – украинские интересы. А дальше, мы готовы с уважением относиться ко всем", – сказал Аваков.

      Заметим, что бывший нардеп Игорь Мосийчук у себя в телеграме также писал, что Лавров и Сурков очень нервничали.

      Лавров даже кричал, что Россия готова покинуть саммит, а Сурков гнул маты,
      – рассказал Мосийчук.

      Встреча "нормандской четверки" началась 9 декабря около 17 часов и продолжалась до полуночи. Саммит состоялся в закрытом формате. Главная тема – дальнейшие шаги и сроки установления мира на Донбассе.

      Лидеры договорились о таком:

      • Обмен пленными состоится по схеме "всех идентифицированных на всех идентифицированных" до 31 декабря 2019 года;
      • разведение сил на 3 новых участках на Донбассе пройдет до конца марта 2020 года;
      • полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года;
      • на Донбассе планируют открыть новые пункты пропуска на линии разграничения в течение 30 дней.

      Следующая встреча "нормандской четверки" запланирована через 4 месяца – в апреле 2020 года, вероятно, в Берлине.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Украина – Россия Нормандская встреча 2019 Нормандский формат Война на Донбассе Арсен Аваков
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