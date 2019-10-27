Чому Росії не потрібен мир на Донбасі, – думки експертів

Росія вкотре зірвала домовлене розведення військ на Донбасі. Однак продовжує імітувати бажання зробити це, звинувачуючи Україну в порушенні угоди. Чому Кремль зацікавлений у продовженні війни і як бути українській владі?

Насправді, як пояснив у коментарі 24 каналу політолог Андрій Окара, російські бажання щодо Донбасу – цілком прозорі.

Справа не в мирі або війні. Річ у тому, що Росії потрібен Донбас всередині України як фактор впливу на українську політику. Такий собі ІДІЛ всередині країни. Тому Росія досить послідовно йде до цієї мети і, скажімо так, не без певних успіхів,

– зазначив експерт.

Він додав, що нормандські переговори навряд чи можуть дати результат, якого хоче Україна. Водночас, є сумніви і стосовно того, що бажаного результату досягне і Росія. Можливий хіба що якийсь проміжний варіант розвитку подій. Тобто нормандські переговори зараз не здатні на щось радикально вплинути.

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Однак жодної альтернативи немає. Наразі ситуація заблокована – будь-яка дія, яка була б або в інтересах Кремля, або в інтересах Києва, порушує логіку існування цього процесу. І тому вона – малоймовірна. Тобто, за словами Андрія Окари, що б зараз хто не робив, є сумніви, що якісь істотні зміни можливі.

Російська сторона буде робити все, щоб цей конфлікт продовжувався. І вони через вплив на бойовиків будуть мати важелі впливу на сьогоднішню владу в Україні. А домовленості з Росією не коштують абсолютно нічого. Тому що Росія – країна-балабол,

– зазначив 24 каналу ветеран війни на Донбасі Леонід Остальцев.



Бойовики продовжують зривати розведення сил / Getty Images

Як гарантувати безпеку для місцевих жителів? Остальцев пояснив, що не вірить у те, що в зоні бойового конфлікту взагалі може бути якась безпека.

Якщо ти живеш там, де стріляють, ти маєш розуміти, що тебе можуть вбити. Все дуже просто: або збирай манатки і виїжджай, або сиди і чекай, може, тебе пронесе, молися... По-іншому не буде,

– зазначив ветеран.

За його словами, завдання нинішньої влади – зробити якісь кроки до того, щоб створити умови на підконтрольній Україні території для людей і перемістити їх з територій, які обстрілюють бойовики. Зробити сіру зону повністю сірою і такою, що може бути лінією розмежування у прямому сенсі цього слова, без людей.

Однак місцевих жителів звідти не можна просто вивезти, їх треба вивозити кудись. Їм потрібне житло, умови для праці, якийсь соціальний захист. Це – величезні кошти та менеджмент. І чи вдасться владі це зробити – питання. Але це – один із можливих варіантів вирішення проблеми.



Український і окупований Росією Донбас