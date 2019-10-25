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      Окупанти зривають розведення військ: обстріляли Богданівку і маскують танки на передовій

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      Війна на Донбасі/ ілюстративне фото
      Війна на Донбасі/ ілюстративне фото / 24 канал

      Проросійські бойовики лише імітують свою готовність до розведення військ. Насправді, ворог увесь час шукає нагоду, аби зірвати домовленості. Так, 24 жовтня противник обстріляв ділянку розведення №3 – село Богданівку, що розташоване у Волноваському районі Донеччини.

      Вогонь окупанти відкрили із ручних протитанкових гранатометів. Застосовували також стрілецьку зброю. Про це інформує штаб ООС.

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      Не дивлячись на готовність Збройних Сил України провести розведення сил і засобів, окупанти демонструють своє небажання дотримуватися мінських домовленостей та взятих на себе зобов'язань,
      – мовиться у повідомленні.

      Окупанти обстріляли Богданівку з протитанкових гранатометів

      Окрім того, за даними розвідки, бойовики продовжують використовувати тимчасово окуповані території Донбасу в якості військового полігону. Вони активно запускають безпілотники, переміщують російську військову техніку, а також маскують її.

      В окремих районах, поблизу лінії зіткнення, окупанти приховано утримувати танки, самохідні артилерійські установки та інше важке озброєння,
      – передають у Міністерстві оборони України.

      Що відомо про розведення військ на Донбасі? Про це домовилась у Мінську Тристороння контактна група ще 1 жовтня. Розведення сил і засобів мало стартувати 7 жовтня, але так і не відбулося. Річ у тім, що розведення стане можливим лише за умови, коли проросійські бойовики припинять вогонь у районах, де має відбутися відведення, та дотримуватимуться режиму тиші упродовж щонайменше 7 діб. Натомість окупанти не припиняють стріляти.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Розведення військ Україна – Росія Операція Об'єднаних сил
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