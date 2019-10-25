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      Розтрощені будівлі, снаряди, полює снайпер: вражаючий репортаж з району "Бутівки" на Донбасі

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      Ситуація в районі шахти "Бутівка"
      Ситуація в районі шахти "Бутівка" / 24 канал, Єлизавета Герасимюк

      Минулої доби на фронті російські найманці 13 разів обстріляли позиції наших армійців. Один військовий поранений. Вогонь відкривали біля Троїцького, Талаківки, Мар'їнки та Авдіївки з гранатометів різних систем та кулеметів. А в районі шахти "Бутівка" працював ворожий снайпер. Цілили просто у бійниці.

      В районі "Бутівки" не залишилося жодного вцілілого приміщення, про запеклі бої нагадують розрізані навпіл стовпи та розтрощені снарядами будівлі. За шахту "Бутівка" російські найманці боролись довго, та програли. Стратегічний об'єкт, хоч і розбитий вщент, – та за спиною українських військ.

      Читайте також: Цинічний обстріл і провокації: невтішні новини з окупованого Донбасу

      Робота снайперів

      Боєць з позивним "Єнот" супроводжував воєнкорів 24 каналу на позиції. За його словами, зараз війна стала тихішою, та разом із цим – небезпечнішою, адже літають кулі снайперів.

      Прицільно б'ють, в бійниці навіть є сліди – 12,7 – крупнокаліберні. Вони пробивають мішки,
      – запевнив військовослужбовець 92-ї бригади ЗСУ "Єнот".

      Руїни в районі шахти "Бутівка" // фото 24 канал, Єлизавета Герасимюк

      ► Лопата – головна зброя піхоти

      У такій підступній війні вберегти життя піхотинців можуть дві речі: трубки розвідника і лопати. Як пояснив військовий 92-ї бригади Роман, піхота завжди має бути закопана якнайкраще – так найбезпечніше.

      За літо, поки інженерні роботи приховувало листя на деревах, свої позиції військові вкопали глибоко у землю. Крім того, окопи захистили накриттям. Так надійніше під час обстрілів і ворожої розвідки.

      Постійно, кожного дня безпілотники літають, я навіть рахувати не буду,
      – сказав військовий Роман.

      "Єнот" же розповів, що не стріляють там тільки вдень. З приходом ночі – режим тиші припиняється. До того ж, бойовики намагаються бити прицільно. 

      Хоч ситуація і досі напружена, військові знаходять час і на догляд за тваринами – у них народилося багато котиків //
      фото 24 канал, Єлизавета Герасимюк

      ► Важливість позицій в районі "Бутівки"

      Ситуація в районі "Бутівки" лишається напруженою, – зазначив досвідчений командир Роман. Адже ця позиція для українського війська – стратегічна. У противника за спиною – лише Донецьк. І те, що українські піхотинці тут добре закріпилися, ворога насторожує. Адже в разі загострення – відступати нікуди.

      ► Мотивація

      Перевага ЗСУ відчутна і в мотивації.

      Вони на чужій землі, ми на своїй землі, ми воюємо за свою землю, а вони воюють за гроші, за незрозумілі ідеали. Приїхали сюда гроші заробляти. Мотивація у них – зберегти своє життя і заробити грошей,
      – розповів військовослужбовець 92-ї бригади ЗСУ Роман.

      Українським же захисникам довелося відмовитися від улюблених справ: Роман залишив кар'єру у банківській сфері, коли в 2014 пішов до війська. Та каже, що тут і здобув щось набагато цінніше.

      Дві сім'ї. Перша – це на "гражданкє", я одружився вже будучи віськовим, а друга сім'я – це мій підрозділ. Мотивація наша – відновлення державного кордону,
      – наголосив захисник Роман.

      війна на донбасі
      Мотивація українських військових – повернути кордон // фото 24 канал, Єлизавета Герасимюк

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      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Операція Об'єднаних сил
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