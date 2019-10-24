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      Цинічний обстріл і провокації: невтішні новини з окупованого Донбасу

      95 Читать новость на русском
      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      На Донбасі не стихають обстріли. Проросійські окупанти лише за поточну добу, 24 жовтня, 13 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

      Окрім того, окупанти вдалися до провокацій та цинічно обстріляли групу цивільних. Вони намагалися таким чином дискредитувати українських оборонців. Про це інформує штаб ООС.

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      Йдеться про обстріл працівників "Луганськвода", які ремонтували водогін на непідконтрольній Україні території. Інцидент стався в районі залізничної станції "Кіндрашівська", неподалік зупинки Зелений Гай. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє осіб.

      Від місця, де зафіксовано обстріл, до найближчих позицій українських військовослужбовців понад 2,5 тисячі метрів. За тактико-технічними характеристиками постріли з АГС-17 (з яких обстріляли цивільних – 24 канал) мають прицільну дальність 1700 метрів, а максимальна дальність польоту становить 2100 метрів,
      – мовиться у повідомленні ООС.

      Обстрілювали окупанти й позиції українських військових. Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів: в районі Мар’їнки, Талаківки, біля Верхньоторецького, Славного та біля Авдіївки.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів: біля Золотого-4, Зайцевого, Луганського та Троїцького.

      Внаслідок обстрілів, поранення отримав військовослужбовець Об'єднаних сил.

      карта окупованих територій Донбас ООС
      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Україна – Росія Війна на Донбасі Новини України Операція Об'єднаних сил Постраждалі Проросійські бойовики
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