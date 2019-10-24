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      Окупований Донбас трусить: жителі нарікають на постійні підземні поштовхи

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      На окупованому Донбасі – техногенні землетруси
      На окупованому Донбасі – техногенні землетруси / Ілюстративне фото

      Ситуація на окупованих територіях починає надувати якийсь апокаліпсис. Найімовірніше, проросійським окупантам, які тільки те й роблять, що затоплюють шахти, таки вдалось спровокувати техногенні землетруси.

      Про це пише блогер та журналіст Денис Казанський на своїй фейсбук-сторінці. Він наголошує: на підземні поштовхи регулярно скаржаться жителі селища, що розташоване поблизу Макіївки.

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      Це вже триває понад рік, втім останнім часом ситуація набула масштабів лиха.

      Від дивних поштовхів страждає тільки селище Об'єднане, яке складається в основному зі старих будинків, побудованих за часів Сталіна. І ці будинки тріскаються і руйнуються. В одному недавно завалилася стеля в під'їзді, і тільки дивом ніхто не постраждав,
      – наголошує Казанський.

      Так звана "адміністрація Макіївки" заявила, що вибухові роботи в шахтах до поштовхів не мають жодного відношення. Тепер, за словами журналіста, людям залишається лише нарікати на ситуацію в мережі.

      землетрус Донеччина війна на Донбасі
      Будинки на Донбасі після підземних поштовхів/ фото з соцмереж

      І там вони вигадують різні версії. Моментами доходить до абсурду: макіївчани у соцмережах припускають, що бойовики проводять випробування якоїсь секретної зброї або ж почали добувати сланцевий газ.

      Найімовірніше, йдеться про техногенні землетруси, які виникли через варварське затоплення шахт. Ще до війни про ймовірність таких землетрусів на Донбасі періодично писали. Тоді я не вірив, що це справді може бути. Але тепер, схоже, "героям Новоросії" все ж скорилися і ці вершини,
      – додає Казанський.

      На думку журналіста, ситуація потребує негайного втручання влади та відповідних експертів-сейсмологів, яких на окупованих територіях, найімовірніше, попросту немає.

      Що таке техногенний землетрус? Це штучно спровокований землетрус, який викликаний діяльністю людини. Ще у 2010-х роках експерти попереджали, що Донбас може стати сейсмоактивним регіоном. Причина – в неконтрольованій ліквідації шахт.

      Затоплення шахт, будівництво водосховищ, ядерні випробування – все це може провокувати потужні техногенні землетруси. Один із найсильніших таких землетрусів,8-бальний, трапився в Індії під час спорудження водосховища Койна. Тоді загинуло 177 людей.

      землетрус донбас
      Наслідки техногенних землетрусів на Донбасі/ фото з соцмереж

      Скаржитися українцям нема куди: у ЗМІ так званих "ДНР/ЛНР" діє цензура, в окупаційних адміністраціях – теж мовчок. Терміново реагувати треба саме Україні, бо під загрозою тисячі життів її громадян, пояснює блогер.

      Будинки продовжують тріскатися від поштовхів, і в будь-який момент може статися обвал з людськими жертвами,
      – додає він.

       

      blog_ava
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      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Землетрус Війна на Донбасі Проросійські бойовики
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