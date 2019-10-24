Бойовики обстріляли працівників, що проводили ремонт водогону на Луганщині: є постраждалі

У четвер, 24 жовтня, приблизно о пів на одинадцяту проросійські бойовики обстріляли працівників комунального підприємства "Луганськвода" зі станкового гранатомета АГС-17. Внаслідок обстрілу постраждали двоє співробітників комунального підприємства.

На момент обстрілу постраждалі працівники здійснювали ремонтні роботи в районі залізничної станції "Кондрашівська" біля зупинки "Зелений Гай", повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

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Важливо, що з українського боку для здійснення цих робіт було надано гарантії на неухильне дотримання режиму тиші до п'ятої години вечора.

У штабі ООС зазначили, що від місця, де зафіксовано обстріл, до найближчих позицій українських військовослужбовців понад дві з половиною тисячі метрів. Через те, що населений пункт розташований на непідконтрольній урядові України території, військові не мають можливості перевірити факт травмування чи поранення мирних жителів.

До слова, впродовж доби 23 жовтня проросійські бойовики на Донбасі 22 рази порушували режим припинення вогню. Традиційно окупанти обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з забороненої мінськими домовленостями зброї.