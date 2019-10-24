Гаряча доба на Донбасі: де бойовики вели вогонь найактивніше

Упродовж доби 23 жовтня проросійські бойовики на Донбасі 22 рази порушували режим припинення вогню. Традиційно окупанти обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з забороненої мінськими домовленостями зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 12 обстрілів:

двічі поблизу Водяного на Приазов'ї – з артилерії калібру 122 міліметри, стрілецької зброї та ручного протитакнкового гранатомету (РПГ);

на Приазов'ї – з артилерії калібру 122 міліметри, стрілецької зброї та ручного протитакнкового гранатомету (РПГ); двічі поблизу Пищевика та два рази неподалік Павлополя – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

та два рази неподалік – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів; двічі біля Пісків і двічі неподалік Лебединського – з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

і двічі неподалік – з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Тарамчука – з великокаліберних кулеметів;

– з великокаліберних кулеметів; поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї.

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А у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" проросійські найманці 10 разів обстріляли українські позиції:

чотири рази поблизу Луганського – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

– з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів; неподалік Кримського – з озброєння БМП-1 (бойова машина піхоти), великокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів;

– з озброєння БМП-1 (бойова машина піхоти), великокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів; двічі у районі Новолуганського – з мінометів калібру 82 мліметри, автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

– з мінометів калібру 82 мліметри, автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Зайцевого – з автоматичних гранатометів;

– з автоматичних гранатометів; неподалік Золотого – зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем;

– зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем; поблизу Південного – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

На щастя, внаслідок бойових дій жоден український воїн не постраждав.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.Обидва обстріли зафіксовано поблизу Мар'їнки, що розташовується у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут окупанти вели вогонь з автоматичних гранатометів, РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил також зафіксовано не було.



Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях

Упродовж попередньої доби 22 жовтня проросійські бойовики 24 рази обстріляли українські позиції. На жаль, внаслідок бойових дій один український військовий загину і ще троє зазнали порання.