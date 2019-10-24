08:40
24 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кримінальний рекорд Кадирова. РПЦ-шоу
      Вєсті Кремля
      21:22, 23 жовтня
      Вєсті.UA: Детектор брехні для "слуг народу". Падіння Матіоса
      Вєсті.UA
      19:34, 23 жовтня
      Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Гаряча доба на Донбасі: де бойовики вели вогонь найактивніше

      104 Читать новость на русском
      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Упродовж доби 23 жовтня проросійські бойовики на Донбасі 22 рази порушували режим припинення вогню. Традиційно окупанти обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з забороненої мінськими домовленостями зброї.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 12 обстрілів:

      • двічі поблизу Водяного на Приазов'ї – з артилерії калібру 122 міліметри, стрілецької зброї та ручного протитакнкового гранатомету (РПГ);
      • двічі поблизу Пищевика та два рази неподалік Павлополя – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
      • двічі біля Пісків і двічі неподалік Лебединського – з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • неподалік Тарамчука – з великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї.

      Важливо! Втрати на Донбасі: трагічно загинув боєць Нацгвардії Дмитро Антиков

      А у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" проросійські найманці 10 разів обстріляли українські позиції:

      • чотири рази поблизу Луганського – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
      • неподалік Кримського – з озброєння БМП-1 (бойова машина піхоти), великокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів;
      • двічі у районі Новолуганського – з мінометів калібру 82 мліметри, автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
      • біля Зайцевого – з автоматичних гранатометів;
      • неподалік Золотого – зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем;
      • поблизу Південного – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

      На щастя, внаслідок бойових дій жоден український воїн не постраждав.

      Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.Обидва обстріли зафіксовано поблизу Мар'їнки, що розташовується у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут окупанти вели вогонь з автоматичних гранатометів, РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил також зафіксовано не було.

      Донбас, окуповані території, карта, бойовики
      Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях 

      Упродовж попередньої доби 22 жовтня проросійські бойовики 24 рази обстріляли українські позиції. На жаль, внаслідок бойових дій один український військовий загину і ще троє зазнали порання.

      blog_ava
      Велетенських щурів зняли на відео в супермаркеті Києва
      сьогодні
      3918
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Проросійські бойовики Збройні сили України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому лихоманить "слуг народу" і як боротимуться з "паршивими вівцями" у фракції
      сьогодні , 08:40 Чому лихоманить "слуг народу" і як боротимуться з "паршивими вівцями" у фракції
      Володимир Фесенко 6
      Зарплати в Україні: у кого заробіток зменшився
      сьогодні , 06:40 Зарплати в Україні: у кого заробіток зменшився
      Вероніка Климська 2531
      Про що свідчить історія з детектором брехні у "Слузі народу" і до чого тут Коломойський
      сьогодні , 01:00 Про що свідчить історія з детектором брехні у "Слузі народу" і до чого тут Коломойський
      Антон Голобородько 1226
      Главный миньон Трампа сознался в "украинском грехе"
      23 жовтня , 23:00 Главный миньон Трампа сознался в "украинском грехе"
      Іван Яковина 985
      Украинская реальность VS российская: Кремль ждет не переговоров
      23 жовтня , 22:30 Украинская реальность VS российская: Кремль ждет не переговоров
      Павло Казарін 774
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук