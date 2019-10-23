Втрати на Донбасі: трагічно загинув боєць Нацгвардії Дмитро Антиков

В зоні проведення ООС під час виконання бойового завдання загинув військовий Національної гвардії України Дмитро Антиков.

Він був головним старшиною 2-ої гаубичної артилерійської батареї.

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Він був чудовим побратимом і професійним артилеристом, віддано кохав свою дружину, допомагав та підтримував друзів і був справжнім патріотом України,

– мовиться на фейсбук сторінці військового підрозділу.

Бригада швидкого реагування (4-та бригада оперативного призначення) Нацгвардії веде бойові дії у районі Світлодарської дуги.

Відзначимо, що упродовж доби 22 жовтня проросійські бойовики 24 рази обстріляли українські позиції. Через дії окупантів загинув український військовий, ще троє поранених. З початку доби 23 жовтня бойовики вже 7 разів порушили режим припинення вогню.

Скільки українських воїнів загинуло у вересні?Так зване "перемир'я" на Донбасі розпочалося 21 липня. І відповідно до його умов, як українські воїни, так і бойовики повинні обопільно припинити вести вогонь з будь-яких видів озброєння.



Однак, упродовж вересня Україна втратила щонайменше 14 героїв-захисників. Найстарший із загиблих був батьком чотирьох дітей, наймолодший нещодавно зустрів своє 21-річчя.

Нещодавно у Мінську домовилися про розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. Однак проросійські бойовики продовжують обстрілювати наші позиції, тому наразі це зробити неможливо. У Росії кажуть, що ніяк не можуть повпливати на припинення обстрілів.



Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал