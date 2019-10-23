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      Потери на Донбассе: трагически погиб боец Нацгвардии Дмитрий Антиков

      91 Читати новину українською
      Дмитрий Антиков
      Дмитрий Антиков / Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины

      В зоне проведения ООС во время выполнения боевого задания погиб военный Национальной гвардии Украины Дмитрий Антиков.

      Он был главным старшиной 2-й гаубичной артиллерийской батареи.

       К теме: На Донбассе погиб военный из Коломыи: фото

      Он был замечательным собратом и профессиональным артиллеристом, преданно любил свою жену, помогал и поддерживал друзей и был настоящим патриотом Украины,
      – говорится на фейсбук-странице военного подразделения.

      Бригада быстрого реагирования (4-я бригада оперативного назначения) Нацгвардии ведет боевые действия в районе Светлодарской дуги.

      Отметим, что в течение суток 22 октября пророссийские боевики 24 раза обстреляли украинские позиции. Из-за действий оккупантов погиб украинский военный, еще трое раненых. С начала суток 23 октября боевики уже 7 раз нарушили режим прекращения огня.

      Сколько украинских воинов погибло в сентябре?
      Так называемое "перемирие" на Донбассе началось 21 июля. И согласно его условий, как украинские воины, так и боевики должны обоюдно прекратить вести огонь из любых видов вооружения.

      Однако, в течение сентября Украина потеряла минимум 14 героев-защитников. Самый старший из погибших был отцом четырех детей, самый младший недавно отметил свое 21-летие.

      Недавно в Минске договорились о разведении войск в селе Петровское Донецкой и городе Золотое на Луганщине. Однако пророссийские боевики продолжают обстреливать наши позиции, поэтому сейчас это сделать невозможно. В России говорят, что никак не могут повлиять на прекращение обстрелов.


      Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Нацгвардія Потери Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
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