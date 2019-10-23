Потери на Донбассе: трагически погиб боец Нацгвардии Дмитрий Антиков

В зоне проведения ООС во время выполнения боевого задания погиб военный Национальной гвардии Украины Дмитрий Антиков.

Он был главным старшиной 2-й гаубичной артиллерийской батареи.

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Он был замечательным собратом и профессиональным артиллеристом, преданно любил свою жену, помогал и поддерживал друзей и был настоящим патриотом Украины,

– говорится на фейсбук-странице военного подразделения.

Бригада быстрого реагирования (4-я бригада оперативного назначения) Нацгвардии ведет боевые действия в районе Светлодарской дуги.

Отметим, что в течение суток 22 октября пророссийские боевики 24 раза обстреляли украинские позиции. Из-за действий оккупантов погиб украинский военный, еще трое раненых. С начала суток 23 октября боевики уже 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Сколько украинских воинов погибло в сентябре?

Так называемое "перемирие" на Донбассе началось 21 июля. И согласно его условий, как украинские воины, так и боевики должны обоюдно прекратить вести огонь из любых видов вооружения.



Однако, в течение сентября Украина потеряла минимум 14 героев-защитников. Самый старший из погибших был отцом четырех детей, самый младший недавно отметил свое 21-летие.

Недавно в Минске договорились о разведении войск в селе Петровское Донецкой и городе Золотое на Луганщине. Однако пророссийские боевики продолжают обстреливать наши позиции, поэтому сейчас это сделать невозможно. В России говорят, что никак не могут повлиять на прекращение обстрелов.



Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал