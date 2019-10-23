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      Обстрелы на Донбассе: боевики убили украинского воина, есть раненые

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      На Донбассе из-за обстрелов боевиков один погибший, трое раненых
      На Донбассе из-за обстрелов боевиков один погибший, трое раненых / Getty Images

      В течение суток 22 октября пророссийские боевики 24 раза обстреляли украинские позиции. Из-за действий оккупантов погиб украинский военный, еще трое ранены.

      Оккупанты били из запрещенных минскими договоренностями минометов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами, сообщают в штабе. Также фиксировали огонь снайперов врага.

      Знайте больше: Снайпер противника стреляет на окраинах Красногоровки: съемочная группа 24 попала под обстрел

      Где стреляли пророссийские боевики:

      • вблизи Павлополя
      • Новотроицкого
      • Новоселовки Второй
      • Водяного
      • Пищевика
      • Красногоровки
      • Марьинки – из стрелкового оружия.
      • Золотого
      • Зайцево
      • Южного
      • Новолуганского
      • Хутора Свободного
      • Луганского
      • Новотошковского

      Вследствие обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил, два – получили ранения, а еще один – получил боевое травмирование,
      – сообщают в штабе.

      С начала суток 23 октября боевики уже 7 раз нарушили режим прекращения огня.

      карта окупованого Донбасу мапа ОРДЛО окуповані території Україна

      blog_ava
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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