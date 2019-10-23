Обстрелы на Донбассе: боевики убили украинского воина, есть раненые
В течение суток 22 октября пророссийские боевики 24 раза обстреляли украинские позиции. Из-за действий оккупантов погиб украинский военный, еще трое ранены.
Оккупанты били из запрещенных минскими договоренностями минометов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами, сообщают в штабе. Также фиксировали огонь снайперов врага.
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Где стреляли пророссийские боевики:
- вблизи Павлополя
- Новотроицкого
- Новоселовки Второй
- Водяного
- Пищевика
- Красногоровки
- Марьинки – из стрелкового оружия.
- Золотого
- Зайцево
- Южного
- Новолуганского
- Хутора Свободного
- Луганского
- Новотошковского
Вследствие обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил, два – получили ранения, а еще один – получил боевое травмирование,
– сообщают в штабе.
С начала суток 23 октября боевики уже 7 раз нарушили режим прекращения огня.