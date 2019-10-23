Снайпер противника стреляет на окраинах Красногоровки: съемочная группа 24 попала под обстрел

На Донбассе активизировались вражеские снайперы. Военные говорят, что заметить их очень сложно. Съемочная группа 24 канала почувствовала это на себе. Во время съемок в нескольких метрах от них пронеслась вражеская пуля.

О том, что когда-то была дорога в Донецк из Красногоровки напоминает только простреленный в решето дорожный знак и заросший травой асфальт. Дорогу разрезает окоп. Эта местность стала крайним рубежом Вооруженных сил и надежным щитом для прифронтовой Красногоровки. На позиции военных сверкают на земле свежие гильзы.

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Бьют из окрестностей оккупированных Старомихайловки и Донецка. Военные рассказывают, не стесняются уже и международных наблюдателей, могут ударить и среди белого дня. Около недели назад сыпали 120-ми минами. "Так, пару приходов было. Кажется, 6. И работают прицельно", – заявил военнослужащий ВСУ Александр.



Чем обстреливали украинских военных

Пройти до тех позиций, где в земле остались разрывы от мин, корреспондентам 24 канала не позволили. С наступлением осени увеличиваются и риски. Потому что листья уже не прячет, территория хорошо просматривается.

Передвигаться между позициями безопасно только окопами, потому что последнюю неделю на этом участке работает вражеский снайпер,

– рассказала корреспондент Елизавета Герасимюк.

В этом убедились и корреспонденты 24 канала. В нескольких метрах от фортификационного сооружения просвистела пуля, когда оператор снимал сгоревший еще в 2014 году танк. Коварный тихий свист, прозвучавший один за другим, даже слышно на записи.



Сгоревший танк 2014 года

Командир предупредил все посты. Дмитрий объяснил, что стреляли с большого расстояния, пули задели ветки, поэтому не попали. Но заметно, что работают профессионалы.

Видно, что работают профессиональные снайперы и бьют за раз с двух разных позиций. То есть, если стреляют, то с двух позиций одновременно,

– заявил военнослужащий ВСУ Дмитрий.

При таких обстоятельствах на охоту выходит контрснайперская группа. Ведь это единственный способ подавить прицельную стрельбу противника. Корреспондентов 24 канала поспешно вывели с позиций.

Смотрите больше фото Елизаветы Герасимюк:



Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал