01:02
23 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ ГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин захватит Чехию? Провальные ракеты России
      Вєсті Кремля
      22:06, 22 октября
      Вести.UA: Интимные слухи о Гончаруке. Панибратство в команде Зеленского
      Вєсті.UA
      19:53, 22 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ ГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ В КИЕВЕ

      Снайпер противника стреляет на окраинах Красногоровки: съемочная группа 24 попала под обстрел

      20 Читати новину українською

      На Донбассе активизировались вражеские снайперы. Военные говорят, что заметить их очень сложно. Съемочная группа 24 канала почувствовала это на себе. Во время съемок в нескольких метрах от них пронеслась вражеская пуля.

      О том, что когда-то была дорога в Донецк из Красногоровки напоминает только простреленный в решето дорожный знак и заросший травой асфальт. Дорогу разрезает окоп. Эта местность стала крайним рубежом Вооруженных сил и надежным щитом для прифронтовой Красногоровки. На позиции военных сверкают на земле свежие гильзы.

      Читайте также: Ни дня тишины: какое запрещенное вооружение используют российские боевики

      Бьют из окрестностей оккупированных Старомихайловки и Донецка. Военные рассказывают, не стесняются уже и международных наблюдателей, могут ударить и среди белого дня. Около недели назад сыпали 120-ми минами. "Так, пару приходов было. Кажется, 6. И работают прицельно", – заявил военнослужащий ВСУ Александр.

      Міна
      Чем обстреливали украинских военных

      Пройти до тех позиций, где в земле остались разрывы от мин, корреспондентам 24 канала не позволили. С наступлением осени увеличиваются и риски. Потому что листья уже не прячет, территория хорошо просматривается.

      Передвигаться между позициями безопасно только окопами, потому что последнюю неделю на этом участке работает вражеский снайпер,
      – рассказала корреспондент Елизавета Герасимюк.

      В этом убедились и корреспонденты 24 канала. В нескольких метрах от фортификационного сооружения просвистела пуля, когда оператор снимал сгоревший еще в 2014 году танк. Коварный тихий свист, прозвучавший один за другим, даже слышно на записи.

      Згорілий танк
      Сгоревший танк 2014 года

      Командир предупредил все посты. Дмитрий объяснил, что стреляли с большого расстояния, пули задели ветки, поэтому не попали. Но заметно, что работают профессионалы.

      Видно, что работают профессиональные снайперы и бьют за раз с двух разных позиций. То есть, если стреляют, то с двух позиций одновременно,
      – заявил военнослужащий ВСУ Дмитрий.

      При таких обстоятельствах на охоту выходит контрснайперская группа. Ведь это единственный способ подавить прицельную стрельбу противника. Корреспондентов 24 канала поспешно вывели с позиций.

      Смотрите больше фото Елизаветы Герасимюк:

      карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал

      blog_ava
      "Слуга народа" в Раде: что известно о каждом депутате
      22 октября
      1917
      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Красногоровка Война на Донбассе Украина – Россия Вооруженные силы Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 22 октября: изменения в субсидиях, детектор лжи для "слуг народа"
      22 октября , 22:30 Главные новости 22 октября: изменения в субсидиях, детектор лжи для "слуг народа"
      Ірина Кошанська 130
      История капитана Шредера: как нацист евреев от Гитлера спасал
      22 октября , 22:00 История капитана Шредера: как нацист евреев от Гитлера спасал
      Борис Немировський 64
      Авиакатастрофы в Украине: когда и почему разбивались самолеты и вертолеты
      22 октября , 21:01 Авиакатастрофы в Украине: когда и почему разбивались самолеты и вертолеты
      Світлана Попова 115
      Встреча в Минске: переговоры могут поставить крест на нормандском формате
      22 октября , 19:01 Встреча в Минске: переговоры могут поставить крест на нормандском формате
      Інна Жолобович 700
      Коломойський "надуває вуха". Олексій Гарань – про те, чому ЗеКоманді не потрібен сильний олігарх
      22 октября , 18:42 Коломойський "надуває вуха". Олексій Гарань – про те, чому ЗеКоманді не потрібен сильний олігарх
      Олексій Гарань 856
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук