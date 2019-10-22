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      Снайпер противника стріляє на околицях Красногорівки: знімальна група 24 потрапила під обстріл

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      На Донбасі активізувалися ворожі снайпери. Військові кажуть, що помітити їх дуже складно. Знімальна група 24 каналу відчула це на собі. Під час зйомок за кілька метрів від них пронеслась ворожа куля.

      Про те, що колись була дорога до Донецька з Красногорівки нагадує тільки простріляний в решето дорожній знак і зарослий травою асфальт. Дорогу розрізає окоп. Ця місцина стала крайнім рубежем Збройних сил і надійним щитом для прифронтової Красногорівки. На позиції військових виблискують на землі свіжі гільзи.

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      Гатять із околиць окупованих Старомихайлівки та Донецька. Військові розповідають, не соромляться вже й міжнародних спостерігачів, можуть вдарити й серед білого дня. Близько тижня тому сипали 120-тими мінами. "Так, пару приходів було. Здається, 6. І працюють прицільно", – заявив військовослужбовець ЗСУ Олександр.

      Міна
      Чим обстрілювали українських військових

      Пройти до тих позицій, де в землі залишились розриви від мін, кореспондентам 24 каналу не дозволили. З настанням осені збільшуються і ризики. Бо листя вже не ховає, територія добре проглядається.

      Пересуватися між позиціями безпечно тільки окопами, тому що останній тиждень на цій ділянці працює ворожий снайпер,
      – розповіла кореспондентка Єлизавета Герасимюк.

      У цьому переконалися й кореспонденти 24 каналу. В кількох метрах від фортифікаційної споруди просвистіла куля, коли оператор знімав згорілий ще у 2014 році танк. Підступний тихий свист, що пролунав один за одним, навіть чутно на записі.

      Згорілий танк
      Згорілий танк 2014 року

      Командир попередив всі пости. Дмитро пояснив, що стріляли з великої відстані, кулі зачепили гілляччя, тому не влучили. Але помітно, що працюють професіонали.

      Видно, що працюють професійні снайпери і б'ють за раз з двох різних позицій. Тобто, якщо стріляють, то з двох позицій одночасно,
      – заявив військовослужбовець ЗСУ Дмитро.

      За таких обставин на полювання виходить контрснайперська група. Адже це єдиний спосіб придушити прицільну стрільбу противника. Кореспондентів 24 каналу поспішно вивели з позицій.

      Дивіться більше фото Єлизавети Герасимюк:

      карта окупованих територій
      Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал

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      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини України Збройні сили України Україна – Росія Війна на Донбасі Красногорівка
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