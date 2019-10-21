Ні дня тиші: яке заборонене озброєння використовують російські бойовики

Дороги промзони на околиці Авдіївки всіяні хвостовиками від мін. За роки війни там не лишилося ні однієї вцілілої будівлі. Військові кажуть, вже й не пам'ятають, коли востаннє тут була повна тиша.

"Це РПГ спрацювало по наших позиція. Люди одразу докладають і тоді дають команду можна відповідати чи ні", – розповів військовий. Такі "привіти" серед білого дня від противника оборонців Авдіївки вже не дивують. Ночами працює важче озброєння.

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"Де ми зараз стоїмо під бронекуполом. Якраз навколо цього бронекупола й впало: 2 спереду і 2 далі", – повідомив військовослужбовець 92 бригади ЗСУ Алмаз.



Карта окупованих територій Донбасу/ 24 канал

Боєць з позивним Алмаз показує місце, куди напередодні впали міни 82 калібру. На щастя, не влучили. Проте, коли вже нахабніють, то доводиться придушувати ворожу активність.

Трішки говоримо "атата", хлопці. Не можна так робити. Не можна безкарно. Ми ж терпимо-терпимо, але ж потім можемо й по попі надавати. Ви самі чули, як вони дотримуються перемир’я,

– заявив військовослужбовець 92 бригади ЗСУ з позивним Ангел.

Боєць з позивним Ангел додав, що зазвичай своєю стрілкотнею тільки дратують. Та останні кілька днів почали поводитись агресивніше. Більше того, військові помітили на ділянці важку техніку. А це говорить про одне – до миру ворог не готується.

"Позавчора заводився за мостом зліва танк. Тобто є танк, який стоїть не дуже далеко. Я його чув добре вчора", – додав військовий з позивним Ангел.



Військовий Ангел /Фото 24 каналу (Єлизавета Герасимюк)

Та захисники Авдіївки готові дати окупанту по зубах. Ангел каже, підтримує бойовий дух думка про рідних які ще в 2014 відпустили на війну і з розумінням чекають вдома. Тому не пропускає можливості подякувати їм за це.

"Я люблю. Спасибі, що вона така у мене є. Така сім’я є. Батьки також чекають. За нами перемога, тому що разом і до кінця", – заявив військовослужбовець 92 бригади ЗСУ Ангел.

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