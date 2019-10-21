Ни дня тишины: какое запрещенное вооружение используют российские боевики

Дороги промзоны на окраине Авдеевки усеяны хвостовиками от мин. За годы войны там не осталось ни одного уцелевшего здания. Военные говорят, уже и не помнят, когда последний раз здесь была полная тишина.

"Это РПГ сработало по нашим позиция. Люди сразу прикладывают и тогда дают команду можно отвечать или нет", – рассказал военный. Такие "приветы" среди бела дня от противника защитников Авдеевки уже не удивляют. По ночам работает тяжелее вооружение.

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"Где мы сейчас стоим под бронекуполом. Как раз вокруг этого бронекупола и упало: 2 спереди и 2 далее", – сообщил военнослужащий 92 бригады ВСУ Алмаз.

Карта оккупированных территорий Донбасса/ 24 канал

Боец с позывным Алмаз показывает место, куда накануне упали мины 82 калибра. К счастью, не попали. Однако, когда уже наглеют, то приходится подавлять вражескую активность.

Немножко говорим "атата", ребята. Нельзя так делать. Нельзя безнаказанно. Мы же терпим-терпим, но потом можем и по попе надавать. Вы сами слышали, как они соблюдают перемирие,

– заявил военнослужащий 92 бригады ВСУ с позывным Ангел.

Боец с позывным Ангел добавил, что обычно своей стрелкотней только раздражают. Но последние несколько дней начали вести себя агрессивнее. Более того, военные заметили на участке тяжелую технику. А это говорит об одном – к миру враг не готовится.

"Позавчера заводился за мостом слева танк. То есть танк, который стоит не очень далеко. Я его слышал хорошо вчера", – добавил военный с позывным Ангел.

Военный Ангел /Фото 24 канала (Елизавета Герасимюк)

И защитники Авдеевки готовы дать окупанту по зубам. Ангел говорит, поддерживает боевой дух мысль о родных которые еще в 2014 отпустили на войну и с пониманием ждут дома. Поэтому не упускает возможности поблагодарить их за это.

"Я люблю. Спасибо, что она такая у меня есть. За нами победа, потому что вместе и до конца", – заявил военнослужащий 92 бригады ВСУ Ангел.

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