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      Ни дня тишины: какое запрещенное вооружение используют российские боевики

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      Дороги промзоны на окраине Авдеевки усеяны хвостовиками от мин. За годы войны там не осталось ни одного уцелевшего здания. Военные говорят, уже и не помнят, когда последний раз здесь была полная тишина.

      "Это РПГ сработало по нашим позиция. Люди сразу прикладывают и тогда дают команду можно отвечать или нет", – рассказал военный. Такие "приветы" среди бела дня от противника защитников Авдеевки уже не удивляют. По ночам работает тяжелее вооружение.

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      "Где мы сейчас стоим под бронекуполом. Как раз вокруг этого бронекупола и упало: 2 спереди и 2 далее", – сообщил военнослужащий 92 бригады ВСУ Алмаз.

      карта окупованих територій

      Карта оккупированных территорий Донбасса/ 24 канал

      Боец с позывным Алмаз показывает место, куда накануне упали мины 82 калибра. К счастью, не попали. Однако, когда уже наглеют, то приходится подавлять вражескую активность.

      Немножко говорим "атата", ребята. Нельзя так делать. Нельзя безнаказанно. Мы же терпим-терпим, но потом можем и по попе надавать. Вы сами слышали, как они соблюдают перемирие,
      – заявил военнослужащий 92 бригады ВСУ с позывным Ангел.

      Боец с позывным Ангел добавил, что обычно своей стрелкотней только раздражают. Но последние несколько дней начали вести себя агрессивнее. Более того, военные заметили на участке тяжелую технику. А это говорит об одном – к миру враг не готовится.

      "Позавчера заводился за мостом слева танк. То есть танк, который стоит не очень далеко. Я его слышал хорошо вчера", – добавил военный с позывным Ангел.

      Военный Ангел /Фото 24 канала (Елизавета Герасимюк)

      И защитники Авдеевки готовы дать окупанту по зубам. Ангел говорит, поддерживает боевой дух мысль о родных которые еще в 2014 отпустили на войну и с пониманием ждут дома. Поэтому не упускает возможности поблагодарить их за это.

      "Я люблю. Спасибо, что она такая у меня есть. За нами победа, потому что вместе и до конца", – заявил военнослужащий 92 бригады ВСУ Ангел.

      Смотрите больше фото Елизаветы Герасимюк:

      blog_ava
      Погиб Тарас Кутовой: реакция коллег и политиков
      21 октября
      785
      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Украина – Россия Авдеевка
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