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      Боевики начали готовиться к обострению: репортаж с передовой

      49 Читати новину українською

      Вторые сутки враг обстреливает участок разведения Золотое-4. Накануне там били из минометов 120-го калибра, и уже сегодня утром применили гранатометы. Заметно, что боевики продолжают пренебрегать договоренностями и даже начали готовиться к обострению.

      Из-за короткой дистанции ​​украинские военные видят оккупанта невооруженным глазом. "Видно, как враги передвигаются по местности, по позиции, а ночью видно, как приезжает техника", – рассказывает военный ВСУ Александр.

      Важно! Есть два варианта финала, – Кулеба об агрессии России в Украине

      Боец говорит, окопная война здесь не прекращалась ни на день. На этом участке из-за короткой дистанции что-​​то труднее тяжелее не применяют, а вот по дальним позициям лупят из тяжелого калибра.

      Огонь ведут провокационный. Александр убежден – по ту сторону линии фронта мира точно не хотят. Заметно, что оккупанты пытаются максимально укорениться на этой территории.

      В основном закрепляют позиции, углубляют окопы, новые наблюдательные пункты ставят,
      – ответил военный ВСУ Влад.

      Владу – 21 год. Это его первая ротация на передовую, и уже в статусе командира. Этим летом он закончил Львовскую академию сухопутных войск. Шел учиться уже в разгар войны на Донбассе, поэтому другого варианта себе не оставил.

      Говорит, то, что враг взялся значительно улучшать свои позиции говорит ни о чем другом как о том, что готовится к обострению. Дать отпор оккупанту военные готовы. Поэтому и сами, пока позволяет погода и дневное затишье, готовятся к зимовке – утепляют блиндажи, заготавливают дрова. И вообще, бытовой работы хватает.

      карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал

      blog_ava
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      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Украина – Россия Война на Донбассе
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