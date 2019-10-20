Боевики начали готовиться к обострению: репортаж с передовой

Вторые сутки враг обстреливает участок разведения Золотое-4. Накануне там били из минометов 120-го калибра, и уже сегодня утром применили гранатометы. Заметно, что боевики продолжают пренебрегать договоренностями и даже начали готовиться к обострению.

Из-за короткой дистанции ​​украинские военные видят оккупанта невооруженным глазом. "Видно, как враги передвигаются по местности, по позиции, а ночью видно, как приезжает техника", – рассказывает военный ВСУ Александр.

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Боец говорит, окопная война здесь не прекращалась ни на день. На этом участке из-за короткой дистанции что-​​то труднее тяжелее не применяют, а вот по дальним позициям лупят из тяжелого калибра.

Огонь ведут провокационный. Александр убежден – по ту сторону линии фронта мира точно не хотят. Заметно, что оккупанты пытаются максимально укорениться на этой территории.

В основном закрепляют позиции, углубляют окопы, новые наблюдательные пункты ставят,

– ответил военный ВСУ Влад.

Владу – 21 год. Это его первая ротация на передовую, и уже в статусе командира. Этим летом он закончил Львовскую академию сухопутных войск. Шел учиться уже в разгар войны на Донбассе, поэтому другого варианта себе не оставил.

Говорит, то, что враг взялся значительно улучшать свои позиции говорит ни о чем другом как о том, что готовится к обострению. Дать отпор оккупанту военные готовы. Поэтому и сами, пока позволяет погода и дневное затишье, готовятся к зимовке – утепляют блиндажи, заготавливают дрова. И вообще, бытовой работы хватает.



Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал