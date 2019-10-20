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      Бойовики почали готуватися до загострення: репортаж з передової

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      Другу добу поспіль ворог обстрілює ділянку розведення Золоте-4. Напередодні там гатили з мінометів 120-го калібру, і вже сьогодні вранці застосували гранатомети. Помітно, що бойовики продовжують нехтувати домовленостями та навіть почали готуватися до загострення.

      Через коротку дистанцію українські військові бачать окупанта неозброєним оком. "Видно, як вороги пересуваються місцевістю, по позиції, а вночі видно, як приїжджає техніка", – розповідає військовий ЗСУ Олександр.

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      Боєць каже, окопна війна тут не припинялася ні на день. На цій ділянці через коротку дистанцію щось важче кулемета не застосовують, а от по дальніх позиціях луплять з важчого калібру.

      Вогонь ведуть провокативний. Олександр переконаний – по ту сторону лінії фронту миру точно не хочуть. Помітно, що окупанти намагаються максимально вкорінитися на цій території.

      В основному закріплюють позиції, заглиблюють окопи, нові спостережні пункти ставлять,
      – відповів військовий ЗСУ Влад.

      Владу – 21 рік. Це його перша ротація на передову, і вже в статусі командира. Цього літа він закінчив Львівську академію сухопутних військ. Йшов вчитися вже у розпал війни на Донбасі, тому іншого варіанту собі не лишив.

      Каже, те, що ворог взявся значно покращувати свої позиції говорить ні про що інше як те, що готується до загострення. Дати відсіч окупанту військові готові. Тому й самі, поки дозволяє погода та денне затишшя, готуються до зимівлі – утеплюють бліндажі, заготовлюють дрова. Та й загалом, побутової роботи вистачає.

      карта окупованих територій
      Карта окупованих територій Донбасу/ 24 канал

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      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Збройні сили України
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