Є два варіанти фіналу, – Кулеба про агресію Росії в Україні

Повернення Донбасу, Криму та візит президента Росії в Україну – три елементи перемоги над агресором. Наразі ж існує два варіанти розвитку ситуації – домовленість про деокупацію або ж нічого не зміниться.

Відмовитись від ідеї повернення Криму – справжня державна зрада, передбачена Кримінальним кодексом. На цьому наголосив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, пише "Радіо Свобода".

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"Для мене перемога складається з трьох елементів. Перший – деокупація і реінтеграція Донбасу ​на правах децентралізованої частини України. ... Другий крок – безумовно, деокупація і повернення Криму", – сказав він.

Кулеба зазначив, що третім елементом перемоги має стати візит президента Росії до України. За його словами, "це тоді вже відкриватиме шлях від офіційного миру до реального примирення між народами України і Росії".

Колись, я переконаний, цей момент настане, російський президент якийсь приїде до України і схилить голову перед монументом героям АТО чи ООС, як вона зараз називається,

– пояснив віцепрем'єр.

Водночас Кулеба наголосив, що президент Володимир Зеленський має "дуже чітку картину того, куди і як ми рухаємося". За його словами, "усі зусилля спрямовані на деокупацію і реінтеграцію Донбасу".

"Президент виконує обіцянку", – Кулеба

"Президент виконує ту обіцянку, які він дав українському народу на виборах, що він припинить війну. Водночас ми всі є реалістами і розуміємо, що тут мало одного бажання України припинити війну, тут потрібне ще й бажання Росії", – зазначив Кулеба.

Віцепрем’єр вважає, що "схема дуже проста" і "з усіх зусиль, які зараз докладаються, є лише два можливих варіанти фіналу".

Або буде досягнута певна домовленість про деокупацію і реінтеграцію, або все залишиться, як є. Тоді, очевидно, це все буде поставлене на паузу у зв’язку з тим, що всі сторони, всі учасники процесу відчуватимуть втому від проваленої спроби, і вона потребуватиме переосмислення,

– вважає він.

На думку Кулеби, коли буде наступна спроба – "вже буде важко сказати".

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Представник України в ТКГ 1 жовтня передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, який затверджує згоду держави із формулюваннями формули Штайнмаєра. Це раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.

Що передбачає формула Штайнмаєра?