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      Є два варіанти фіналу, – Кулеба про агресію Росії в Україні

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      Кулеба назвав три елементи перемоги над агресором
      Кулеба назвав три елементи перемоги над агресором / Фото з фейсбук-сторінки Дмитра Кулеби

      Повернення Донбасу, Криму та візит президента Росії в Україну – три елементи перемоги над агресором. Наразі ж існує два варіанти розвитку ситуації – домовленість про деокупацію або ж нічого не зміниться.

      Відмовитись від ідеї повернення Криму – справжня державна зрада, передбачена Кримінальним кодексом. На цьому наголосив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, пише "Радіо Свобода".

      Важливо: Кремль хоче визнати українців носіями російської мови: що це означає і які будуть наслідки

      "Для мене перемога складається з трьох елементів. Перший – деокупація і реінтеграція Донбасу ​на правах децентралізованої частини України. ... Другий крок – безумовно, деокупація і повернення Криму", – сказав він.

      Кулеба зазначив, що третім елементом перемоги має стати візит президента Росії до України. За його словами, "це тоді вже відкриватиме шлях від офіційного миру до реального примирення між народами України і Росії". 

      Колись, я переконаний, цей момент настане, російський президент якийсь приїде до України і схилить голову перед монументом героям АТО чи ООС, як вона зараз називається,
      – пояснив віцепрем'єр.

      Водночас Кулеба наголосив, що президент Володимир Зеленський має "дуже чітку картину того, куди і як ми рухаємося". За його словами, "усі зусилля спрямовані на деокупацію і реінтеграцію Донбасу".

      "Президент виконує обіцянку", – Кулеба

      "Президент виконує ту обіцянку, які він дав українському народу на виборах, що він припинить війну. Водночас ми всі є реалістами і розуміємо, що тут мало одного бажання України припинити війну, тут потрібне ще й бажання Росії", – зазначив Кулеба.

      Віцепрем’єр вважає, що "схема дуже проста" і "з усіх зусиль, які зараз докладаються, є лише два можливих варіанти фіналу".

      Або буде досягнута певна домовленість про деокупацію і реінтеграцію, або все залишиться, як є. Тоді, очевидно, це все буде поставлене на паузу у зв’язку з тим, що всі сторони, всі учасники процесу відчуватимуть втому від проваленої спроби, і вона потребуватиме переосмислення,
      – вважає він.

      На думку Кулеби, коли буде наступна спроба – "вже буде важко сказати".

      Читайте також: Ультиматум Кремлю: чого вимагає Україна від Росії в Мінську і якими будуть наслідки

      Представник України в ТКГ 1 жовтня передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, який затверджує згоду держави із формулюваннями формули Штайнмаєра. Це раніше узгодили радники глав держав нормандського формату. 

      Що передбачає формула Штайнмаєра?

      • Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (про особливий статус Донбасу) почне діяти на постійній основі. Планується розробити та схвалити новий відповідний закон.
      • Закон запрацює, якщо в окремих районах Донеччини і Луганщини відбудуться вибори за українським законодавством. Після виборів ОБСЄ повинна опублікувати звіт, який свідчитиме, що вибори відбулись у відповідності до стандартів організації та міжнародних стандартів демократичних виборів.
      • Вибори відбудуться лише за умови, що з території ОРДЛО вийдуть російські окупаційні сили, а захоплена частина українсько-російського кордону буде передана під контроль України.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Дмитро Кулеба Україна – Росія Анексія Криму
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