09:13
20 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Сокол Путина загадил дворец в Саудовской Аравии. ГРУшник спалился
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 октября
      Вести.UA. Жир: Юзик продвигает "Квартал 95". Как "Слуге народа" помогает магия
      Вєсті.UA
      20:41, 19 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Есть два варианта финала, – Кулеба об агрессии России в Украине

      1 Читати новину українською
      Кулеба назвал три элемента победы над агрессором
      Кулеба назвал три элемента победы над агрессором / Фото с фейсбук-страницы Дмитрия Кулебы

      Возвращение Донбасса, Крыма и визит президента России в Украину – три элемента победы над агрессором. Сейчас же существует два варианта развития ситуации – договоренность о деоккупации или же ничего не изменится.

      Отказаться от идеи возвращения Крыма – настоящая государственная измена, предусмотренная Уголовным кодексом. Это отметил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, пишет "Радио Свобода".

      Важно: Кремль хочет признать украинцев носителями русского языка: что это значит и какие будут последствия

      "Для меня победа состоит из трех элементов. Первый – деокупация и реинтеграция Донбасса на правах децентрализованной части Украины. ... Второй шаг, безусловно, деоккупация и возвращение Крыма", – сказал он.

      Кулеба отметил, что третьим элементом победы должен стать визит президента России в Украину. По его словам, "это тогда уже будет открывать путь от официального мира к реальному примирению между народами Украины и России".

      Когда-то, я уверен, этот момент наступит, российский президент какой-то приедет в Украину и склонит голову перед монументом героям АТО или ООС, как она сейчас называется,
      – пояснил вице-премьер.

      В то же время Кулеба отметил, что президент Владимир Зеленский имеет "очень четкую картину того, куда и как мы движемся". По его словам, "все усилия направлены на деоккупацию и реинтеграцию Донбасса".

      "Президент выполняет обещание", – Кулеба

      "Президент выполняет то обещание, которые он дал украинскому народу на выборах, что он прекратит войну. В то же время мы все реалисты и понимаем, что здесь мало одного желания Украины прекратить войну, здесь нужно еще и желание России", – отметил Кулеба.

      Вице-премьер считает, что "схема очень простая" и "из всех усилий, которые сейчас прилагаются, есть лишь два возможных варианта финала".

      Тогда, очевидно, это все будет поставлено на паузу в связи с тем, что все стороны, все участники процесса будут чувствовать усталость от проваленной попытки, и она потребует переосмысления,
      – считает он.

      По мнению Кулебы, когда будет следующая попытка – "уже будет трудно сказать".

      Читайте также: Ультиматум Кремлю: чего требует Украина от России в Минске и какими будут последствия

      Представитель Украины в ТКГ 1 октября передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, утверждающее согласие государства с формулировками формулы Штайнмайера. Это ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.

      Что предполагает формула Штайнмайера?

      • Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (об особом статусе Донбасса) начнет действовать на постоянной основе. Планируется разработать и одобрить новый соответствующий закон.
      • Закон заработает, если в отдельных районах Донетчины и Луганщины состоятся выборы по украинскому законодательству. После выборов ОБСЕ должна опубликовать отчет, который будет свидетельствовать, что выборы прошли в соответствии со стандартами организации и международными стандартами демократических выборов.
      • Выборы состоятся лишь при условии, что с территории ОРДЛО выйдут российские оккупационные силы, а захваченная часть украинско-российской границы будет передана под контроль Украины.
      blog_ava
      Гороскоп на 20 октября для всех знаков зодиака
      сегодня
      605
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Война на Донбассе Украина – Россия Дмитрий Кулеба Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 19 октября: Гладковский под стражей и очередная отсрочка Brexit
      сегодня , 09:03 Главные новости 19 октября: Гладковский под стражей и очередная отсрочка Brexit
      Емал Набі 208
      "Посольства ЛДНР" в Европе – метастазы России
      сегодня , 09:01 "Посольства ЛДНР" в Европе – метастазы России
      Злой Одессит 71
      Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      19 октября , 21:01 Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      Блог Медіа 1169
      Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному суді
      19 октября , 18:00 Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному суді
      Ірина Шиба 269
      10 пунктов, в чем на самом деле виноват Гладковский, и в чем урок для Зеленского
      19 октября , 17:45 10 пунктов, в чем на самом деле виноват Гладковский, и в чем урок для Зеленского
      Юрій Бутусов 1840
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук