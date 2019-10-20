Есть два варианта финала, – Кулеба об агрессии России в Украине

Возвращение Донбасса, Крыма и визит президента России в Украину – три элемента победы над агрессором. Сейчас же существует два варианта развития ситуации – договоренность о деоккупации или же ничего не изменится.

Отказаться от идеи возвращения Крыма – настоящая государственная измена, предусмотренная Уголовным кодексом. Это отметил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, пишет "Радио Свобода".

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"Для меня победа состоит из трех элементов. Первый – деокупация и реинтеграция Донбасса на правах децентрализованной части Украины. ... Второй шаг, безусловно, деоккупация и возвращение Крыма", – сказал он.

Кулеба отметил, что третьим элементом победы должен стать визит президента России в Украину. По его словам, "это тогда уже будет открывать путь от официального мира к реальному примирению между народами Украины и России".

Когда-то, я уверен, этот момент наступит, российский президент какой-то приедет в Украину и склонит голову перед монументом героям АТО или ООС, как она сейчас называется,

– пояснил вице-премьер.

В то же время Кулеба отметил, что президент Владимир Зеленский имеет "очень четкую картину того, куда и как мы движемся". По его словам, "все усилия направлены на деоккупацию и реинтеграцию Донбасса".

"Президент выполняет обещание", – Кулеба

"Президент выполняет то обещание, которые он дал украинскому народу на выборах, что он прекратит войну. В то же время мы все реалисты и понимаем, что здесь мало одного желания Украины прекратить войну, здесь нужно еще и желание России", – отметил Кулеба.

Вице-премьер считает, что "схема очень простая" и "из всех усилий, которые сейчас прилагаются, есть лишь два возможных варианта финала".

Тогда, очевидно, это все будет поставлено на паузу в связи с тем, что все стороны, все участники процесса будут чувствовать усталость от проваленной попытки, и она потребует переосмысления,

– считает он.

По мнению Кулебы, когда будет следующая попытка – "уже будет трудно сказать".

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Представитель Украины в ТКГ 1 октября передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, утверждающее согласие государства с формулировками формулы Штайнмайера. Это ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.

Что предполагает формула Штайнмайера?