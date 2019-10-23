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      Обстріли на Донбасі: бойовики вбили українського воїна, є поранені

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      На Донбасі через обстріли бойовиків один загиблий, троє поранених
      На Донбасі через обстріли бойовиків один загиблий, троє поранених / Getty Images

      Впродовж доби 22 жовтня проросійські бойовики 24 рази обстріляли українські позиції. Через дії окупантів загинув український військовий, ще троє поранених.

      Окупанти гатили із заборонених мінськими домовленостями мінометів, гранатометів різних систем, стрілецької зброї та протитанковими керованими ракетами, повідомляють у штабі. Також фіксували вогонь снайперів ворога.

      Знайте більше: Снайпер противника стріляє на околицях Красногорівки: знімальна група 24 потрапила під обстріл

      Де стріляли проросійські бойовики:

      • поблизу Павлополя
      • Новотроїцького
      • Новоселівки Другої
      • Водяного
      • Пищевика
      • Красногорівки
      • Мар'їнки – зі стрілецької зброї.
      • Золотого
      • Зайцевого
      • Південного
      • Новолуганського
      • Хутора Вільного
      • Луганського
      • Новотошківського

      Внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил, два – зазнали поранень, а ще один – отримав бойове травмування,
      – повідомляють у штабі.

      З початку доби 23 жовтня бойовики вже 7 разів порушили режим припинення вогню.

      карта окупованого Донбасу мапа ОРДЛО окуповані території Україна

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
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