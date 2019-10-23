Обстріли на Донбасі: бойовики вбили українського воїна, є поранені

Впродовж доби 22 жовтня проросійські бойовики 24 рази обстріляли українські позиції. Через дії окупантів загинув український військовий, ще троє поранених.

Окупанти гатили із заборонених мінськими домовленостями мінометів, гранатометів різних систем, стрілецької зброї та протитанковими керованими ракетами, повідомляють у штабі. Також фіксували вогонь снайперів ворога.

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Де стріляли проросійські бойовики:

поблизу Павлополя

Новотроїцького

Новоселівки Другої

Водяного

Пищевика

Красногорівки

Мар'їнки – зі стрілецької зброї.

Золотого

Зайцевого

Південного

Новолуганського

Хутора Вільного

Луганського

Новотошківського

Внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил, два – зазнали поранень, а ще один – отримав бойове травмування,

– повідомляють у штабі.

З початку доби 23 жовтня бойовики вже 7 разів порушили режим припинення вогню.