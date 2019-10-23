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      На Донбасі загинув військовий з Коломиї: фото

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      Загинув український військовий Носкевич Віталій.
      Загинув український військовий Носкевич Віталій. / facebook.com

      Упродовж доби 22 жовтня на окупованому Донбасі загинув український військовий Носкевич Віталій з Коломиї.

      Військовому було лише 35 років, повідомила волонтерка Центру допомоги учасникам АТО Оксана Вандич у фейсбуці.

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      Носкевич був бійцем військової частини А0666 – 28 механізованої бригади. 

      Лише упродовж доби 22 жовтня проросійські бойовики 24 рази обстріляли українські позиції. Через дії окупантів загинув український військовий, ще троє поранених. З початку доби 23 жовтня бойовики вже 7 разів порушили режим припинення вогню.

      Нещодавно у Мінську домовилися про розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. Однак проросійські бойовики продовжують обстрілювати наші позиції, тому наразі це зробити неможливо. У Росії кажуть, що ніяк не можуть повпливати на припинення обстрілів.

      карта окупованого Донбасу мапа ОРДЛО окуповані території Україна
      Карта окупованих територій Донбасу/ 24 канал

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Новини Івано-Франківська
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