На Донбасі загинув військовий з Коломиї: фото
Упродовж доби 22 жовтня на окупованому Донбасі загинув український військовий Носкевич Віталій з Коломиї.
Військовому було лише 35 років, повідомила волонтерка Центру допомоги учасникам АТО Оксана Вандич у фейсбуці.
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Носкевич був бійцем військової частини А0666 – 28 механізованої бригади.
Лише упродовж доби 22 жовтня проросійські бойовики 24 рази обстріляли українські позиції. Через дії окупантів загинув український військовий, ще троє поранених. З початку доби 23 жовтня бойовики вже 7 разів порушили режим припинення вогню.
Нещодавно у Мінську домовилися про розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. Однак проросійські бойовики продовжують обстрілювати наші позиції, тому наразі це зробити неможливо. У Росії кажуть, що ніяк не можуть повпливати на припинення обстрілів.
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