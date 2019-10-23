На Донбассе погиб военный из Коломыи: фото
В течение суток 22 октября на оккупированном Донбассе погиб украинский военный Носкевич Виталий из Коломыи.
Военному было всего 35 лет, сообщила волонтер Центра помощи участникам АТО Оксана Вандич в фейсбуке.
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Носкевич был бойцом воинской части А0666 – 28 механизированной бригады.
Только в течение суток 22 октября пророссийские боевики 24 раза обстреляли украинские позиции. Из-за действий оккупантов погиб украинский военный, еще трое раненых. С начала суток 23 октября боевики уже 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Недавно в Минске договорились о разведении войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое Луганской области. Однако пророссийские боевики продолжают обстреливать наши позиции, поэтому сейчас это сделать невозможно. В России говорят, что никак не могут повлиять на прекращение обстрелов.
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