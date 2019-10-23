Как живут люди под мощными обстрелами в Водяном: шокирующие фото и видео

Поселок Водяное, что в Донецкой области, уже четвертый год страдает от обстрелов. По небольшому населенному пункту палят из минометов, пулеметов и крупнокалиберной артиллерии. Как живут те, кто остался в деревне и на какую поддержку и помощь надеются – читайте дальше.

В Водяном не работают магазины, нету больницы, школы и поселкового совета. Помогают местным представители международных благотворительных фондов и спасатели. Последние приезжают к селянам, чтобы оказать необходимую медицинскую помощь.

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Один из местных жителей Василий Горобец рассказал, что из-за постоянного волнения за последние три года он перенес два инфаркта, а недавно повредил руку. Из-за обстрелов – потерял часть хозяйства.

"Водяное живет очень плохо. Вот вчера был обстрел, 3 козла насмерть убило. 26 часов в сутки, на час раньше начинают, на час позже заканчивают", – пояснил Василий Горобец.



Дом после вражеского обстрела



В Водяном живет восемь человек

Все испытания преодолевает вместе с Василием его жена. Она всегда рядом с ним.

"Она из подвала бедненькая не выходит, она уже там 4 год. Очень большие стрессы. Ну вот эти бомбардировки. Тремор на руках появился, ну подлечиваем", – сказал местных житель.

Сейчас в Водяном осталось только шесть уцелевших домов, в которых несмотря на обстрелы, живут восемь человек.



Двор одного из местных жителей

К слову, пророссийские боевики не прекращают обстреливать позиции украинских военных. Так, в течение суток 22 октября из-за действий оккупантов погиб украинский военный, еще трое ранены.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала