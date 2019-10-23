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      Как живут люди под мощными обстрелами в Водяном: шокирующие фото и видео

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      Поселок Водяное, что в Донецкой области, уже четвертый год страдает от обстрелов. По небольшому населенному пункту палят из минометов, пулеметов и крупнокалиберной артиллерии. Как живут те, кто остался в деревне и на какую поддержку и помощь надеются – читайте дальше.

      В Водяном не работают магазины, нету больницы, школы и поселкового совета. Помогают местным представители международных благотворительных фондов и спасатели. Последние приезжают к селянам, чтобы оказать необходимую медицинскую помощь.

      К слову: Снайпер противника стреляет в окрестностях Красногоровки: съемочная группа 24 попала под обстрел

      Один из местных жителей Василий Горобец рассказал, что из-за постоянного волнения за последние три года он перенес два инфаркта, а недавно повредил руку. Из-за обстрелов – потерял часть хозяйства.

      "Водяное живет очень плохо. Вот вчера был обстрел, 3 козла насмерть убило. 26 часов в сутки, на час раньше начинают, на час позже заканчивают", – пояснил Василий Горобец.

      водяне
      Дом после вражеского обстрела 

      водяне
      В Водяном живет восемь человек

      Все испытания преодолевает вместе с Василием его жена. Она всегда рядом с ним.

      "Она из подвала бедненькая не выходит, она уже там 4 год. Очень большие стрессы. Ну вот эти бомбардировки. Тремор на руках появился, ну подлечиваем", – сказал местных житель.

      Сейчас в Водяном осталось только шесть уцелевших домов, в которых несмотря на обстрелы, живут восемь человек.

      водяне
      Двор одного из местных жителей

      К слову, пророссийские боевики не прекращают обстреливать позиции украинских военных. Так, в течение суток 22 октября из-за действий оккупантов погиб украинский военный, еще трое ранены.

       

      карта окупованого Донбасу мапа ОРДЛО окуповані території Україна
      Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала

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      Автор: Андриана Строцкая
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости России Пророссийские боевики
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