Як живуть люди під потужними обстрілами у Водяному: шокуючі фото та відео

Селище Водяне, що на Донеччині, вже четвертий рік потерпає від обстрілів. По невеличкому населеному пункту гатять із мінометів, кулеметів та великокаліберної артилерії. Як живуть ті, хто залишився в селі і на яку підтримку та допомогу надіються – читайте далі.

У Водяному не працюють магазини, нема лікарні, школи та селищної ради. Допомагають місцевим представники міжнародних благодійних фондів та рятувальники. Останні приїжджають до селян, аби надати необхідну медичну допомогу.

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Один з місцевих жителів Василь Горобець розповів, що через постійне хвилювання за останні три роки він переніс

два інфаркти, а нещодавно пошкодив руку. Через обстріли – втратив частину господарства.

Водяне живе дуже погано. Ось вчора був обстріл, 3 козла на смерть вбило. 26 годин на добу, на годину раніше починають, на годину пізніше закінчують,

– пояснив Василь Горобець.



Будинок після ворожого обстрілу



У Водяному живе вісім людей

Усі випробування долає разом з Василем його дружина. Вона завжди поруч із ним.

"Вона з підвалу бідненька не виходить, вона вже там 4 рік. Дуже великі стреси. Ну ось ці бомбардування. Тремор на руках з'явився, підліковуємо", – сказав місцевих мешканець.

Наразі у Водяному залишилося лише шість вцілілих будинків, у яких попри обстріли, живуть восьмеро людей.

Подвір'я одного з місцевих мешканців

До слова, проросійські бойовики не припиняють обстрілювати позиції українських військових. Так, впродовж доби 22 жовтня через дії окупантів загинув український військовий, ще троє поранених.



Карта окупованих територій / інфографіка 24 каналу