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      Як живуть люди під потужними обстрілами у Водяному: шокуючі фото та відео

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      Селище Водяне, що на Донеччині, вже четвертий рік потерпає від обстрілів. По невеличкому населеному пункту гатять із мінометів, кулеметів та великокаліберної артилерії. Як живуть ті, хто залишився в селі і на яку підтримку та допомогу надіються – читайте далі.

      У Водяному не працюють магазини, нема лікарні, школи та селищної ради. Допомагають місцевим представники міжнародних благодійних фондів та рятувальники. Останні приїжджають до селян, аби надати необхідну медичну допомогу.

      До слова: Снайпер противника стріляє на околицях Красногорівки: знімальна група 24 потрапила під обстріл

      Один з місцевих жителів Василь Горобець розповів, що через постійне хвилювання за останні три роки він переніс
      два інфаркти, а нещодавно пошкодив руку. Через обстріли – втратив частину господарства.

      Водяне живе дуже погано. Ось вчора був обстріл, 3 козла на смерть вбило. 26 годин на добу, на годину раніше починають, на годину пізніше закінчують,
      – пояснив Василь Горобець.

      водяне
      Будинок після ворожого обстрілу 

      водяне
      У Водяному живе вісім людей

      Усі випробування долає разом з Василем його дружина. Вона завжди поруч із ним.

      "Вона з підвалу бідненька не виходить, вона вже там 4 рік. Дуже великі стреси. Ну ось ці бомбардування. Тремор на руках з'явився, підліковуємо", – сказав місцевих мешканець.

      Наразі у Водяному залишилося лише шість вцілілих будинків, у яких попри обстріли, живуть восьмеро людей.

      водяне

      Подвір'я одного з місцевих мешканців

      До слова, проросійські бойовики не припиняють обстрілювати позиції українських військових. Так, впродовж доби 22 жовтня через дії окупантів загинув український військовий, ще троє поранених.

      карта окупованого Донбасу мапа ОРДЛО окуповані території Україна
      Карта окупованих територій / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики
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