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      Горячие сутки на Донбассе: где боевики вели огонь активнее всего

      21 Читати новину українською
      Как прошли сутки на Донбассе
      Как прошли сутки на Донбассе / Фото из открытых источников

      В течение суток 23 октября пророссийские боевики на Донбассе 22 раза нарушали режим прекращения огня. Традиционно оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими договоренностями оружия.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 12 обстрелов:

      • дважды вблизи Водяного на Приазовье – из артиллерии калибра 122 миллиметра, стрелкового оружия и ручного протитакнкового гранатомета (РПГ);
      • дважды вблизи Пищевика и два раза возле Павлополя – из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • дважды возле Песков и дважды рядом с Лебединским – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • около Тарамчука – из крупнокалиберных пулеметов;
      • вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия.

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      А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" пророссийские наемники 10 раз обстреляли украинские позиции:

      • четыре раза вблизи Луганского – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • неподалеку от Крымского – из вооружения БМП-1 (боевая машина пехоты), крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов;
      • дважды в районе Новолуганского – из минометов калибра 82 млиметры, автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • возле Зайцева – из автоматических гранатометов;
      • неподалеку от Золотого – из стрелкового оружия и гранатометов различных систем;
      • вблизи Южного – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      К счастью, в результате боевых действий ни один украинский воин не пострадал.

      С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня. Оба обстрела зафиксированы вблизи Марьинки, которая располагается в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь оккупанты вели огонь из автоматических гранатометов, РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потери среди личного состава Объединенных сил также не зафиксированы.

      Донбас, окуповані території, карта, бойовики
      Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях

      В течение предыдущих суток 22 октября пророссийские боевики 24 раза обстреляли украинские позиции. К сожалению, в результате боевых действий один украинский военный погиб и еще трое получили ранения.

      blog_ava
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      сегодня
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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