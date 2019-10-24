Горячие сутки на Донбассе: где боевики вели огонь активнее всего

В течение суток 23 октября пророссийские боевики на Донбассе 22 раза нарушали режим прекращения огня. Традиционно оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими договоренностями оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 12 обстрелов:

дважды вблизи Водяного на Приазовье – из артиллерии калибра 122 миллиметра, стрелкового оружия и ручного протитакнкового гранатомета (РПГ);

на Приазовье – из артиллерии калибра 122 миллиметра, стрелкового оружия и ручного протитакнкового гранатомета (РПГ); дважды вблизи Пищевика и два раза возле Павлополя – из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

и два раза возле – из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Песков и дважды рядом с Лебединским – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

и дважды рядом с – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; около Тарамчука – из крупнокалиберных пулеметов;

– из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия.

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А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" пророссийские наемники 10 раз обстреляли украинские позиции:

четыре раза вблизи Луганского – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

– из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Крымского – из вооружения БМП-1 (боевая машина пехоты), крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов;

– из вооружения БМП-1 (боевая машина пехоты), крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов; дважды в районе Новолуганского – из минометов калибра 82 млиметры, автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

– из минометов калибра 82 млиметры, автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Зайцева – из автоматических гранатометов;

– из автоматических гранатометов; неподалеку от Золотого – из стрелкового оружия и гранатометов различных систем;

– из стрелкового оружия и гранатометов различных систем; вблизи Южного – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

К счастью, в результате боевых действий ни один украинский воин не пострадал.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня. Оба обстрела зафиксированы вблизи Марьинки, которая располагается в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь оккупанты вели огонь из автоматических гранатометов, РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потери среди личного состава Объединенных сил также не зафиксированы.



Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях

В течение предыдущих суток 22 октября пророссийские боевики 24 раза обстреляли украинские позиции. К сожалению, в результате боевых действий один украинский военный погиб и еще трое получили ранения.