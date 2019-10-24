Горячие сутки на Донбассе: где боевики вели огонь активнее всего
В течение суток 23 октября пророссийские боевики на Донбассе 22 раза нарушали режим прекращения огня. Традиционно оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими договоренностями оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 12 обстрелов:
- дважды вблизи Водяного на Приазовье – из артиллерии калибра 122 миллиметра, стрелкового оружия и ручного протитакнкового гранатомета (РПГ);
- дважды вблизи Пищевика и два раза возле Павлополя – из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды возле Песков и дважды рядом с Лебединским – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- около Тарамчука – из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия.
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А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" пророссийские наемники 10 раз обстреляли украинские позиции:
- четыре раза вблизи Луганского – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Крымского – из вооружения БМП-1 (боевая машина пехоты), крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов;
- дважды в районе Новолуганского – из минометов калибра 82 млиметры, автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Зайцева – из автоматических гранатометов;
- неподалеку от Золотого – из стрелкового оружия и гранатометов различных систем;
- вблизи Южного – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
К счастью, в результате боевых действий ни один украинский воин не пострадал.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня. Оба обстрела зафиксированы вблизи Марьинки, которая располагается в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь оккупанты вели огонь из автоматических гранатометов, РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потери среди личного состава Объединенных сил также не зафиксированы.
Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях
В течение предыдущих суток 22 октября пророссийские боевики 24 раза обстреляли украинские позиции. К сожалению, в результате боевых действий один украинский военный погиб и еще трое получили ранения.