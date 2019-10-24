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      Боевики обстреляли рабочих, проводивших ремонт водопровода на Луганщине: есть пострадавшие

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      Пострадали двое сотрудников коммунального предприятия
      Пострадали двое сотрудников коммунального предприятия / racurs.ua

      В четверг, 24 октября, примерно в половине одиннадцатого пророссийские боевики обстреляли работников коммунального предприятия "Лугансквода" со станкового гранатомета АГС-17. В результате обстрела пострадали двое сотрудников коммунального предприятия.

      На момент обстрела пострадавшие рабочие осуществляли ремонтные работы в районе железнодорожной станции "Кондрашевская" возле остановки "Зеленый Гай", сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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      Важно, что с украинской стороны для осуществления этих работ было предоставлено гарантии на неукоснительное соблюдение режима тишины до пяти часов вечера.

      В штабе ООС отметили, что от места, где зафиксировано обстрел, до ближайшей позиций украинских военнослужащих более двух с половиной тысяч метров. Так что населенный пункт расположен на неподконтрольной правительству Украины территории, военные не имеют возможности проверить факт травмирования или ранения мирных жителей.

      К слову, в течении суток 23 октября пророссийские боевики на Донбассе 22 раза нарушали режим прекращения огня. Традиционно оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими договоренностями оружия.


      Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях

      blog_ava
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Луганска Жертвы
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