Боевики обстреляли рабочих, проводивших ремонт водопровода на Луганщине: есть пострадавшие

В четверг, 24 октября, примерно в половине одиннадцатого пророссийские боевики обстреляли работников коммунального предприятия "Лугансквода" со станкового гранатомета АГС-17. В результате обстрела пострадали двое сотрудников коммунального предприятия.

На момент обстрела пострадавшие рабочие осуществляли ремонтные работы в районе железнодорожной станции "Кондрашевская" возле остановки "Зеленый Гай", сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Важно, что с украинской стороны для осуществления этих работ было предоставлено гарантии на неукоснительное соблюдение режима тишины до пяти часов вечера.

В штабе ООС отметили, что от места, где зафиксировано обстрел, до ближайшей позиций украинских военнослужащих более двух с половиной тысяч метров. Так что населенный пункт расположен на неподконтрольной правительству Украины территории, военные не имеют возможности проверить факт травмирования или ранения мирных жителей.

К слову, в течении суток 23 октября пророссийские боевики на Донбассе 22 раза нарушали режим прекращения огня. Традиционно оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими договоренностями оружия.



Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях