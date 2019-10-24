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      Оккупированный Донбасс трясет: жители сетуют на постоянные подземные толчки

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      На оккупированном Донбассе дома трещат по швам из-за техногенные землетрясения
      На оккупированном Донбассе дома трещат по швам из-за техногенные землетрясения / Фото из соцсетей

      Ситуация на оккупированных территориях начинает приобретать некий апокалипсис. Вероятнее всего, пророссийским оккупантам, которые только то и делают, что затапливают шахты, чтобы удалось спровоцировать техногенные землетрясения.

      Об этом пишет блогер и журналист Денис Казанский на своей странице в фейсбук. Он подчеркивает: на подземные толчки регулярно жалуются жители поселка, расположенного вблизи Макеевки.

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      Это уже длится более года, впрочем в последнее время ситуация приобрела масштабы бедствия.

      От странных толчков страдает только поселок Объединенное, который состоит в основном из старых домов, построенных во времена Сталина. И эти дома трескаются и разрушаются. В одном недавно рухнул потолок в подъезде, и только чудом никто не пострадал,
      – отмечает Казанский.

      Так называемая "администрация Макеевки" заявила, что взрывные работы в шахтах до толчков не имеют никакого отношения. Теперь, по словам журналиста, людям остается лишь сетовать на ситуацию в сети.

      землетрус Донеччина війна на Донбасі
      Дома на Донбассе после подземных толчков/ фото из соцсетей

      И там они придумывают разные версии. Моментами доходит до абсурда: макеевчане в соцсетях предполагают, что боевики проводят испытания некоего секретного оружия или же начали добывать сланцевый газ.

      Вероятнее всего, речь идет о техногенных землетрясениях, которые возникли из-за варварского затопления шахт. Еще до войны о вероятности таких землетрясений на Донбассе периодически писали. Тогда я не верил, что это действительно может быть. Но теперь, похоже, "героям Новороссии" все же покорились эти вершины,
      – добавляет Казанский.

      По мнению журналиста, ситуация требует немедленного вмешательства властей и соответствующих экспертов-сейсмологов, которых на оккупированных территориях, скорее всего, попросту нет.

      Что такое техногенное землетрясение?
      Это искусственно спровоцированное землетрясение, которое вызвано деятельностью человека. Еще в 2010-х годах эксперты предупреждали, что Донбасс может стать сейсмоактивным регионом. Причина – в неконтролируемой ликвидации шахт.

      Затопления шахт, строительство водохранилищ, ядерные испытания – все это может провоцировать мощные техногенные землетрясения. Одно из сильнейших таких землетрясений, 8-балльное, произошло в Индии во время сооружения водохранилища Койна. Тогда погибло 177 человек.

      землетрус донбас

      Последствия техногенных землетрясений на Донбассе/ фото из соцсетей

      Жаловаться украинцам некуда: в СМИ так называемых "ДНР/ЛНР" действует цензура, в оккупационных администрациях – тоже молчок. Срочно реагировать нужно именно Украине, потому что под угрозой тысячи жизней ее граждан, поясняет блоггер.

      Дома продолжают трескаться от толчков, и в любой момент может произойти обвал с человеческими жертвами,
      – добавляет он.

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Война на Донбассе Землетрясение
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