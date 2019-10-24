Оккупированный Донбасс трясет: жители сетуют на постоянные подземные толчки

Ситуация на оккупированных территориях начинает приобретать некий апокалипсис. Вероятнее всего, пророссийским оккупантам, которые только то и делают, что затапливают шахты, чтобы удалось спровоцировать техногенные землетрясения.

Об этом пишет блогер и журналист Денис Казанский на своей странице в фейсбук. Он подчеркивает: на подземные толчки регулярно жалуются жители поселка, расположенного вблизи Макеевки.

Читайте также: Боевики обстреляли работников, проводивших ремонт водопровода на Луганщине: есть пострадавшие

Это уже длится более года, впрочем в последнее время ситуация приобрела масштабы бедствия.

От странных толчков страдает только поселок Объединенное, который состоит в основном из старых домов, построенных во времена Сталина. И эти дома трескаются и разрушаются. В одном недавно рухнул потолок в подъезде, и только чудом никто не пострадал,

– отмечает Казанский.

Так называемая "администрация Макеевки" заявила, что взрывные работы в шахтах до толчков не имеют никакого отношения. Теперь, по словам журналиста, людям остается лишь сетовать на ситуацию в сети.



Дома на Донбассе после подземных толчков/ фото из соцсетей

И там они придумывают разные версии. Моментами доходит до абсурда: макеевчане в соцсетях предполагают, что боевики проводят испытания некоего секретного оружия или же начали добывать сланцевый газ.

Вероятнее всего, речь идет о техногенных землетрясениях, которые возникли из-за варварского затопления шахт. Еще до войны о вероятности таких землетрясений на Донбассе периодически писали. Тогда я не верил, что это действительно может быть. Но теперь, похоже, "героям Новороссии" все же покорились эти вершины,

– добавляет Казанский.

По мнению журналиста, ситуация требует немедленного вмешательства властей и соответствующих экспертов-сейсмологов, которых на оккупированных территориях, скорее всего, попросту нет.

Что такое техногенное землетрясение?

Это искусственно спровоцированное землетрясение, которое вызвано деятельностью человека. Еще в 2010-х годах эксперты предупреждали, что Донбасс может стать сейсмоактивным регионом. Причина – в неконтролируемой ликвидации шахт.



Затопления шахт, строительство водохранилищ, ядерные испытания – все это может провоцировать мощные техногенные землетрясения. Одно из сильнейших таких землетрясений, 8-балльное, произошло в Индии во время сооружения водохранилища Койна. Тогда погибло 177 человек.

Последствия техногенных землетрясений на Донбассе/ фото из соцсетей

Жаловаться украинцам некуда: в СМИ так называемых "ДНР/ЛНР" действует цензура, в оккупационных администрациях – тоже молчок. Срочно реагировать нужно именно Украине, потому что под угрозой тысячи жизней ее граждан, поясняет блоггер.

Дома продолжают трескаться от толчков, и в любой момент может произойти обвал с человеческими жертвами,

– добавляет он.