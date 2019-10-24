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      Циничный обстрел и провокации: неутешительные новости из оккупированного Донбасса

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      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / 24 канал

      На Донбассе не стихают обстрелы. Пророссийские оккупанты только за текущие сутки, 24 октября, 13 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

      Кроме того, оккупанты прибегли к провокациям и цинично обстреляли группу гражданских. Они пытались таким образом дискредитировать украинских защитников. Об этом информирует штаб ООС.

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      Речь идет об обстреле работников "Лугансквода", которые ремонтировали водопровод на неподконтрольной Украине территории. Инцидент произошел в районе железнодорожной станции "Кондрашевский", неподалеку от остановки Зеленый Гай. В результате обстрела ранения получили два человека.

      От места, где зафиксирован обстрел, до ближайших позиций украинских военнослужащих более 2,5 тысячи метров. По тактико-техническим характеристикам выстрелы из АГС-17 (из которых обстреляли гражданских – 24 канал) имеют прицельную дальность 1700 метров, а максимальная дальность полета составляет 2100 метров,
      – говорится в сообщении ООС.

      Оккупанты обстреливали позиции украинских военных. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов: в районе Марьинки, Талаковки, возле Верхнеторецкого, Славного и возле Авдеевки.

      В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" российские оккупационные войска совершили 5 обстрелов: возле Золотого-4, Зайцевого, Луганского и Троицкого.

      Вследствие обстрелов ранения получил военнослужащий Объединенных сил.

      карта окупованих територій Донбас ООС
      Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Постраждалі Операция Объединенных сил Пророссийские боевики
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