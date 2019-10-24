Циничный обстрел и провокации: неутешительные новости из оккупированного Донбасса

На Донбассе не стихают обстрелы. Пророссийские оккупанты только за текущие сутки, 24 октября, 13 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

Кроме того, оккупанты прибегли к провокациям и цинично обстреляли группу гражданских. Они пытались таким образом дискредитировать украинских защитников. Об этом информирует штаб ООС.

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Речь идет об обстреле работников "Лугансквода", которые ремонтировали водопровод на неподконтрольной Украине территории. Инцидент произошел в районе железнодорожной станции "Кондрашевский", неподалеку от остановки Зеленый Гай. В результате обстрела ранения получили два человека.

От места, где зафиксирован обстрел, до ближайших позиций украинских военнослужащих более 2,5 тысячи метров. По тактико-техническим характеристикам выстрелы из АГС-17 (из которых обстреляли гражданских – 24 канал) имеют прицельную дальность 1700 метров, а максимальная дальность полета составляет 2100 метров,

– говорится в сообщении ООС.

Оккупанты обстреливали позиции украинских военных. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов: в районе Марьинки, Талаковки, возле Верхнеторецкого, Славного и возле Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" российские оккупационные войска совершили 5 обстрелов: возле Золотого-4, Зайцевого, Луганского и Троицкого.

Вследствие обстрелов ранения получил военнослужащий Объединенных сил.



Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала