Разбитые здания, снаряды, охотится снайпер: впечатляющий репортаж из "Бутовки" на Донбассе

За прошедшие сутки на фронте русские наемники 13 раз обстреляли позиции наших армейцев. Один военный ранен. Огонь открывали возле Троицкого, Талаковки, Марьинки и Авдеевки из гранатометов различных систем и пулеметов. А в районе шахты "Бутовка" работал вражеский снайпер. Целились прямо в бойницы.

В районе "Бутовки" не осталось ни одного уцелевшего помещения, об ожесточенных боях напоминают разрезанные пополам столбы и разбитые снарядами здания. За шахту "Бутовка" русские наемники боролись долго, и проиграли. Стратегический объект, хотя и разбит вдребезги, – но за спиной украинских войск.

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► Работа снайперов

Боец с позывным "Енот" сопровождал военкоров 24 канала на позиции. По его словам, сейчас война стала тише, и вместе с этим – самой опасной, ведь летают пули снайперов.

Прицельно бьют, в бойнице даже есть следы – 12,7 – крупнокалиберные. Они пробивают мешки,

– заверил военнослужащий 92-й бригады ВСУ "Енот".

Руины в районе шахты "Бутовка" // фото 24 канал, Елизавета Герасимюк

► Лопата – главное оружие пехоты

В такой коварной войне уберечь жизни пехотинцев могут две вещи: трубки разведчика и лопаты. Как пояснил военный 92-й бригады Роман, пехота всегда должна быть закопана лучше – так безопаснее.

За лето, пока инженерные работы скрывали листья на деревьях, свои позиции военные вкопали глубоко в землю. Кроме того, окопы защитили покрытием. Так надежнее во время обстрелов и враждебной разведки.

Постоянно, каждый день беспилотники летают, я даже считать не буду,

– сказал военный Роман.

"Енот" же рассказал, что не стреляют там только днем. С приходом ночи – режим тишины прекращается. К тому же, боевики пытаются бить прицельно.

Хотя ситуация до сих пор напряженная, военные находят время и на уход за животными – у них родилось много котиков // фото 24 канал, Елизавета Герасимюк

► Важность позиций в районе "Бутовки"

Ситуация в районе "Бутовки" остается напряженной, – отметил опытный командир Роман. Ведь эта позиция для украинской армии – стратегическая. У противника за спиной – только Донецк. И то, что украинские пехотинцы здесь хорошо закрепились, врага настораживает. Ведь в случае обострения – отступать некуда.

► Мотивация

Преимущество ВСУ ощутимо и в мотивации.

Они на чужой земле, мы на своей земле, мы воюем за свою землю, а они воюют за деньги, за непонятные идеалы. Приехали сюда деньги зарабатывать. Мотивация у них – сохранить свою жизнь и заработать денег,

– рассказал военнослужащий 92-й бригады ВСУ Роман.

Украинским же защитникам пришлось отказаться от любимых дел: Роман оставил карьеру в банковской сфере, когда в 2014 году ушел в армию. И говорит, что здесь и получил нечто гораздо более ценное.

Две семьи. Первая – это на "гражданке", я женился уже будучи военным, а вторая семья – это мое подразделение. Мотивация наша – восстановление государственной границы,

– отметил защитник Роман.



Мотивация украинских военных – вернуть границу // фото 24 канал, Елизавета Герасимюк