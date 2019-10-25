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      Разбитые здания, снаряды, охотится снайпер: впечатляющий репортаж из "Бутовки" на Донбассе

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      Ситуация в районе шахты "Бутовка"
      Ситуация в районе шахты "Бутовка" / 24 канал, Елизавета Герасимюк

      За прошедшие сутки на фронте русские наемники 13 раз обстреляли позиции наших армейцев. Один военный ранен. Огонь открывали возле Троицкого, Талаковки, Марьинки и Авдеевки из гранатометов различных систем и пулеметов. А в районе шахты "Бутовка" работал вражеский снайпер. Целились прямо в бойницы.

      В районе "Бутовки" не осталось ни одного уцелевшего помещения, об ожесточенных боях напоминают разрезанные пополам столбы и разбитые снарядами здания. За шахту "Бутовка" русские наемники боролись долго, и проиграли. Стратегический объект, хотя и разбит вдребезги, – но за спиной украинских войск.

      Читайте также: Циничный обстрел и провокации: неутешительные новости из оккупированного Донбасса

      Работа снайперов

      Боец с позывным "Енот" сопровождал военкоров 24 канала на позиции. По его словам, сейчас война стала тише, и вместе с этим – самой опасной, ведь летают пули снайперов.

      Прицельно бьют, в бойнице даже есть следы – 12,7 – крупнокалиберные. Они пробивают мешки,
      – заверил военнослужащий 92-й бригады ВСУ "Енот".

      Руины в районе шахты "Бутовка" // фото 24 канал, Елизавета Герасимюк

      Лопата – главное оружие пехоты

      В такой коварной войне уберечь жизни пехотинцев могут две вещи: трубки разведчика и лопаты. Как пояснил военный 92-й бригады Роман, пехота всегда должна быть закопана лучше – так безопаснее.

      За лето, пока инженерные работы скрывали листья на деревьях, свои позиции военные вкопали глубоко в землю. Кроме того, окопы защитили покрытием. Так надежнее во время обстрелов и враждебной разведки.

      Постоянно, каждый день беспилотники летают, я даже считать не буду,
      – сказал военный Роман.

      "Енот" же рассказал, что не стреляют там только днем. С приходом ночи – режим тишины прекращается. К тому же, боевики пытаются бить прицельно.

      Хотя ситуация до сих пор напряженная, военные находят время и на уход за животными у них родилось много котиков // фото 24 канал, Елизавета Герасимюк

      ► Важность позиций в районе "Бутовки"

      Ситуация в районе "Бутовки" остается напряженной, – отметил опытный командир Роман. Ведь эта позиция для украинской армии – стратегическая. У противника за спиной – только Донецк. И то, что украинские пехотинцы здесь хорошо закрепились, врага настораживает. Ведь в случае обострения – отступать некуда.

      ► Мотивация

      Преимущество ВСУ ощутимо и в мотивации.

      Они на чужой земле, мы на своей земле, мы воюем за свою землю, а они воюют за деньги, за непонятные идеалы. Приехали сюда деньги зарабатывать. Мотивация у них – сохранить свою жизнь и заработать денег,
      – рассказал военнослужащий 92-й бригады ВСУ Роман.

      Украинским же защитникам пришлось отказаться от любимых дел: Роман оставил карьеру в банковской сфере, когда в 2014 году ушел в армию. И говорит, что здесь и получил нечто гораздо более ценное.

      Две семьи. Первая – это на "гражданке", я женился уже будучи военным, а вторая семья – это мое подразделение. Мотивация наша – восстановление государственной границы,
      – отметил защитник Роман.

      війна на донбасі
      Мотивация украинских военных вернуть границу // фото 24 канал, Елизавета Герасимюк

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      24 октября
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      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Война на Донбассе
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