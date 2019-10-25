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      Оккупанты срывают разведения войск: обстреляли Богдановку и маскируют танки на передовой

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      Война на Донбассе/ иллюстративное фото
      Война на Донбассе/ иллюстративное фото / 24 канал

      Пророссийские боевики лишь имитируют свою готовность к разведению войск. На самом деле, враг все время ищет возможность, чтобы сорвать договоренности. Так, 24 октября противник обстрелял участок разведения №3 – село Богдановку, которое расположено в Волновахском районе Донетчины.

      Оккупанты открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов. Применяли также стрелковое оружие. Об этом информирует штаб ООС.

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      Не смотря на готовность Вооруженных Сил Украины провести разведение сил и средств, оккупанты демонстрируют свое нежелание придерживаться минских договоренностей и взятых на себя обязательств,
      – говорится в сообщении.

      Оккупанты обстреляли Богдановку из противотанковых гранатометов

      Кроме того, по данным разведки, боевики продолжают использовать временно оккупированные территории Донбасса в качестве военного полигона. Они активно запускают беспилотники, перемещают российскую военную технику, а также маскируют ее.

      В отдельных районах, вблизи линии соприкосновения, оккупанты скрыто удерживать танки, самоходные артиллерийские установки и другое тяжелое вооружение,
      – передают в Министерстве обороны Украины.

      Что известно о разведении войск на Донбассе?
      Об этом договорилась в Минске Трехсторонняя контактная группа еще 1 октября. Разведение сил и средств должно стартовать 7 октября, но так и не состоялось. Дело в том, что разведение станет возможным лишь при условии, когда пророссийские боевики прекратят огонь в районах, где должна состояться отвод, и будут придерживаться режима тишины в течение минимум 7 суток. Однако оккупанты не прекращают стрелять.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Разведение войск Операция Объединенных сил Украина – Россия
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