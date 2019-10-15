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      "Націоналістичний шабаш": чому Україна знову стала топ-темою на російському ТБ

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      Чому в Росії тема України знову топова?
      Чому в Росії тема України знову топова? / 24 канал

      Пересічним росіянам не звикати до того, що головною темою на державних телеканалах РФ є Україна. І, звісно ж, росЗМІ не могли оминути останні гучні українські події: прес-марафон Зеленського, розведення військ на Донбасі та акції протесту. Розповідаємо, що саме спровокувало такий сплеск уваги в Росії і про що це говорить.

      "Розгул нацизму в Україні"

      "Замість того щоб обговорювати радісно релігійні позитивні теми, говорити про створення світу і що нам робити з нашою країною, ми змушені говорити про якісь дивні речі. Мені здавалося, що 9 травня 1945 людство було вилікувано від нацизму, але ні", – бідкається ведучий одного з популярних на російському телебаченні пропагандистських ток-шоу.

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      Звичайно ж, мова йде про Україну. А, якщо докладніше – про останні мітинги в Києві через погодження України на формулювання формули Штайнмаєра. У Росії цю ходу охрестили "націоналістичним шабашем", підкріпивши слова роликом-підбіркою найяскравіших націоналістичних гасел, що вигукуються в натовпі, і картинкою з запаленими фаєрами і димовими шашками.

      Не обійшлося і без згадки п'ятого президента України – Петра Порошенка. Тут ведучий не пошкодував уяви, підібравши до його персони ряд епітетів, починаючи від "упиря" і закінчуючи "цинічним Бандерою". Адже саме за його указом в Україні 14 жовтня стало офіційним святом.

      Марш в Киеве
      Марш в Києві 14 жовтня

      Хоч і на подібних ток-шоу присутні "експерти" з України, але всі розуміють їх роль – об'єкти глузувань російських колег і нібито представники "іншої сторони". Природно, ніякої адекватної відповіді на подібні репліки від них очікувати не варто. Наприклад, один з українських "експертів", який до всього іншого розповів, що родом зі Львова, був в змозі сказати тільки те, що насправді "ніякого шабашу не було". Але "націоналісти, що прославляють Бандеру, звичайно ж, є і це недобре".

      Всього ж, з майже 4-х годинної програми, більше 2,5 години присвячені Україні. Краще нехай дивляться на "зло" в іншій країні, щоб, не дай Бог, не побачили його у своїй власній?

      Хоча Путін нещодавно заявив, що про Україну якось погано говорити по телебаченню, у мене враження, що українська тема, як була, так і залишається головною на російському телебаченні. Тільки таке враження, що слова "нацисти" і "фашисти" тепер замінили словом "націоналісти",
      – зазначив у коментарі 24 каналу політолог Андрій Окара.

      Ефіри росЗМІ 14 жовтня він описує, як такий собі апофеоз любові до України на російському телебаченні: "Здавалося б, любов і так через край, але це вже було неймовірно".

      Посилену увагу, за словами експерта, особливо заслужив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук: "Це був його зоряний час на всіх російських телеканалах". А гурт "Сокира Перуна", під час виступу якого той сказав промову зі сцени, тепер стала відомою для російських телеглядачів з усіма подробицями їх творчості.

      "Зеленський приємний, але беззмістовний"

      Може скластися враження, що російські ЗМІ переживають про те, щоб Володимир Зеленський виконував передвиборні обіцянки, не менше наших. Так, пропагандисти бідкаються: "президент зраджує 73% народу України і піддається риториці націоналістів". Адже всі чекали референдумів та іншого "спілкування з громадянами". А отримали поки всього лише не дуже змістовну прес-конференцію, тривалістю в 14 годин.

      Зеленский
      Зеленський на прес-марафоні

      Звичайно, росіянам є з чим порівнювати – спілкування Путіна зі ЗМІ зазвичай максимально інформативне. Правда, коротке. Але більше і не треба – відповіді, в основному, всім давно відомі.

      Самого Путіна ряд ЗМІ цитують по питанню Зеленського: він стурбований тим, що український лідер нібито "не може забезпечити розведення сил на Донбасі", адже його наказ "був зірваний".

      Яскравий приклад, коли людина робить не те, що повинна, а те, що вміє. В даному випадку Зеленський, як майстер поговорити, опинився на висоті. Він був приємним, відвертим, але в той же час – беззмістовним ... Одна справа красиво грати в кіно, а інша – бути актором в кріслі президента,
      – каже відомий пропагандист Дмитро Кисельов.

      Типова конструкція мови про припинення війни на Донбасі: "Хочу, але не знаю як і не скажу". Цікаво, вони правда впевнені, що президент України повинен був в цьому випадку розкривати всі карти?

      Однак, за словами Андрія Окари, загальна риторика росЗМІ щодо Зеленського – неоднозначна. Швидше за все, в Росії поки не визначилися, як у зв'язку з усім цим говорити про нового українського лідера.

      Описувати його як якогось кривавого маньяка, чи як надію на виконання мінських угод, в чому Кремль так чи інакше зацікавлений? Є таке враження, що до нього така доброзичлива невизначена співчутлива симпатія. Все таки на даний момент, мабуть, від нього чогось чекають. Хоча, в цілому, його теж швидше описують в негативному ключі, аніж в нейтральному чи позитивному,
      – зазначає експерт.

      Чи потрібен Росії мир?

      "Українці зривають розведення сил, а бойовики дуже цього прагнуть – пустили цілих три білих сигнальних ракет", – так коротко можна описати позицію російських медіа щодо питання розведення військ на Донбасі. Традиційно, у всьому винні "нацики", а представники ОРДЛО, які в черговий раз обстріляли позиції в районі можливого розведення, – "білі і пухнасті".

      Щодо Донбасу російські бажання – цілком прозорі. Справа не в мирі чи війні – справа в тому, що Росії потрібен Донбас всередині України, як фактор управління Україною або впливу на українську політику. Такий собі ІДІЛ всередині країни. І Росія досить послідовно йде до цієї мети і, скажімо так, не без деяких успіхів,
      – пояснює таку позицію росЗМІ Андрій Окара.

      Чи може остання риторика медіа РФ бути цьому підтвердженням? І, поки українська сторона намагається знайти компроміс, в Москві ніякого миру в принципі не хочуть.

      Отношение к украинцам
      Ставлення росіян до українців все ж покращилося

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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Війна на Донбасі Володимир Путін Публікації Розведення військ Статті
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