21:04
27 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Германия везет в Россию отходы. Кадыров стал рекордсменов
      Вєсті Кремля
      20:35, 26 октября
      Вести.UA. Жир: Почему Луценко поехал в Лондон. Как Азаров готовится к Хэллоуину
      Вєсті.UA
      17:57, 26 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ

      Почему России не нужен мир на Донбассе, – мнения экспертов

      334 Читати новину українською
      России выгоден Донбасс внутри Украины
      России выгоден Донбасс внутри Украины / Getty Images

      Россия в очередной раз сорвала условленное разведение войск на Донбассе. Однако продолжает имитировать желание сделать это, обвиняя Украину в нарушении соглашения. Почему Кремль заинтересован в продолжении войны и как быть украинской власти?

      На самом деле, как пояснил в комментарии 24 каналу политолог Андрей Окара, российские желания в отношении Донбасса – вполне прозрачны.

      Дело не в мире или войне. Дело в том, что России нужен Донбасс внутри Украины как фактор влияния на украинскую политику. Такой себе ИГИЛ внутри страны. Поэтому Россия достаточно последовательно идет к этой цели и, скажем так, не без определенных успехов,
      – отметил эксперт.

      Он добавил, что нормандские переговоры вряд ли могут дать результат, которого хочет Украина. В то же время, есть сомнения и относительно того, что желаемого результата достигнет и Россия. Возможен разве что какой-то промежуточный вариант развития событий. То есть нормандские переговоры сейчас не способны на что-то радикально повлиять.

      Читайте также: Оккупанты срывают разведение войск: обстреляли Богдановку и маскируют танки на передовой

      Однако никакой альтернативы нет. Сейчас ситуация заблокирована – любое действие, которое было бы или в интересах Кремля, или в интересах Киева, нарушает логику существования этого процесса. И поэтому оно – маловероятно. То есть, по словам Андрея Окары, что бы сейчас кто не делал, есть сомнения, что какие-то существенные изменения возможны.

      Российская сторона будет делать все, чтобы этот конфликт продолжался. И они из-за влияния на боевиков будут иметь рычаги влияния на сегодняшнюю власть в Украине. А договоренности с Россией не стоят абсолютно ничего. Потому что Россия – страна-балабол,
      – отметил 24 каналу ветеран войны на Донбассе Леонид Остальцев.

      Донбас
      Боевики продолжают срывать разведение сил / Getty Images

      Как обеспечить безопасность местных жителей? Остальцев объяснил, что не верит в то, что в зоне боевого конфликта вообще может быть какая-то безопасность.

      Если ты живешь там, где стреляют, ты должен понимать, что тебя могут убить. Все очень просто: либо собирай манатки и уезжай, либо сиди и жди, может, тебя пронесет, молись... По-другому не будет,
      – отметил ветеран.

      По его словам, задача нынешней власти – сделать какие-то шаги к тому, чтобы создавать условия на подконтрольной Украине территории для людей и переместить их с территорий, которые обстреливают боевики. Сделать серую зону полностью серой и такой, которая может быть линией разграничения в прямом смысле этого слова, без людей.

      Однако местных жителей оттуда нельзя просто вывезти, их надо вывозить куда-то. Им нужно жилье, условия труда, какая-то социальная защита. Это – огромные средства и менеджмент. И удастся ли власти это сделать – вопрос. Но это – один из возможных вариантов решения проблемы. 

      Донбас
      Украинский и оккупированный Россией Донбасс

      blog_ava
      Магнитные бури в октябре 2019: когда ждать геошторм
      сегодня
      15177
      Автор: Уляна Верстюк, Светлана Попова
      Теги: Новости Украины Публикации Война на Донбассе Реинтеграция Донбасса Формула Штайнмайера Статьи
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Российские снайперы на Донбассе, грузовик с трупами и заселение Крыма русскими – видео недели
      сегодня , 19:30 Российские снайперы на Донбассе, грузовик с трупами и заселение Крыма русскими – видео недели
      233
      Почему России не нужен мир на Донбассе, – мнения экспертов
      сегодня , 19:30 Почему России не нужен мир на Донбассе, – мнения экспертов
      Уляна Верстюк 334
      "Динамо" неожиданно сыграло вничью с "Карпатами", киевляне могли и проиграть этот матч: видео
      сегодня , 19:12 "Динамо" неожиданно сыграло вничью с "Карпатами", киевляне могли и проиграть этот матч: видео
      Ігор Саджениця 103
      История о тех, кого кормили сказками о коммунизме
      сегодня , 19:00 История о тех, кого кормили сказками о коммунизме
      Максим Мирович 652
      Скандал у "Слузі народу": кого Зеленський має поставити на місце
      сегодня , 18:00 Скандал у "Слузі народу": кого Зеленський має поставити на місце
      Сергій Лещенко 629
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук