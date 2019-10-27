Почему России не нужен мир на Донбассе, – мнения экспертов

Россия в очередной раз сорвала условленное разведение войск на Донбассе. Однако продолжает имитировать желание сделать это, обвиняя Украину в нарушении соглашения. Почему Кремль заинтересован в продолжении войны и как быть украинской власти?

На самом деле, как пояснил в комментарии 24 каналу политолог Андрей Окара, российские желания в отношении Донбасса – вполне прозрачны.

Дело не в мире или войне. Дело в том, что России нужен Донбасс внутри Украины как фактор влияния на украинскую политику. Такой себе ИГИЛ внутри страны. Поэтому Россия достаточно последовательно идет к этой цели и, скажем так, не без определенных успехов,

– отметил эксперт.

Он добавил, что нормандские переговоры вряд ли могут дать результат, которого хочет Украина. В то же время, есть сомнения и относительно того, что желаемого результата достигнет и Россия. Возможен разве что какой-то промежуточный вариант развития событий. То есть нормандские переговоры сейчас не способны на что-то радикально повлиять.

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Однако никакой альтернативы нет. Сейчас ситуация заблокирована – любое действие, которое было бы или в интересах Кремля, или в интересах Киева, нарушает логику существования этого процесса. И поэтому оно – маловероятно. То есть, по словам Андрея Окары, что бы сейчас кто не делал, есть сомнения, что какие-то существенные изменения возможны.

Российская сторона будет делать все, чтобы этот конфликт продолжался. И они из-за влияния на боевиков будут иметь рычаги влияния на сегодняшнюю власть в Украине. А договоренности с Россией не стоят абсолютно ничего. Потому что Россия – страна-балабол,

– отметил 24 каналу ветеран войны на Донбассе Леонид Остальцев.



Боевики продолжают срывать разведение сил / Getty Images

Как обеспечить безопасность местных жителей? Остальцев объяснил, что не верит в то, что в зоне боевого конфликта вообще может быть какая-то безопасность.

Если ты живешь там, где стреляют, ты должен понимать, что тебя могут убить. Все очень просто: либо собирай манатки и уезжай, либо сиди и жди, может, тебя пронесет, молись... По-другому не будет,

– отметил ветеран.

По его словам, задача нынешней власти – сделать какие-то шаги к тому, чтобы создавать условия на подконтрольной Украине территории для людей и переместить их с территорий, которые обстреливают боевики. Сделать серую зону полностью серой и такой, которая может быть линией разграничения в прямом смысле этого слова, без людей.

Однако местных жителей оттуда нельзя просто вывезти, их надо вывозить куда-то. Им нужно жилье, условия труда, какая-то социальная защита. Это – огромные средства и менеджмент. И удастся ли власти это сделать – вопрос. Но это – один из возможных вариантов решения проблемы.



Украинский и оккупированный Россией Донбасс