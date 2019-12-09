Хитрый Путин и волна протестов: топ событий, изменивших мир в 2019 году

Уходящий год был насыщенным международными событиями в Европе, Северной и Южной Америке и Азии. 24 канал в этом итоговом материале собрал десятку тех, которые вызвали наибольший резонанс в мире.

Конфликт в Гонконге



Протестующие в Гонконге / photo: фотобанк 24 канала

Неспокойно в автономной территории Китая стало летом, когда появился законопроект об экстрадиции нарушителей закона в КНР, где им не мог быть гарантирован справедливый суд. Начались акции протеста, которые впоследствии переросли в жестокие столкновения с местной полицией. Несмотря на отзыв скандальной инициативы, в Гонконге становилось все жарче. Протестующие даже вдохновлялись украинским фильмом о майдане "Зима в огне". Появились первые жертвы, ситуация все больше напоминала уличные бои.

Кульминацией стало противостояние внутри и вокруг Политехнического университета Гонконга, где были использованы огненные стрелы, бутылки с зажигательной смесью и резиновые пули. Здание вуза получило разрушения, сотни людей были арестованы. Президент Дональд Трамп подписал законы в защиту Гонконга, его автономии и демократии. С тех пор Гонконг протестует, но мирно.

Протесты в Латинской Америке



Акция протеста в Чили / photo: Getty Images

Осенью 2019 года Южную Америку всколыхнула волна протестов в нескольких странах почти одновременно.

Началось все еще ранее в Венесуэле (о ней отдельно ниже), но настоящим катализатором стали протесты в Эквадоре в октябре 2019 года из-за предложения отменить субсидии на топливо. Почти одновременно "вспыхнуло" Чили из-за повышения цен на проезд в метро на 1 грн для студентов. После этого произошло отстранение от власти и бегство в Мексику президента Боливии Эво Моралеса. Наконец, столкновения распространились на Колумбию из-за неравенства в обществе. Впрочем, проблемы, поднятые этими акциями протеста, остаются: бедность, неравный доступ к услугам, насилие, влияние вооруженных картелей и банд.

Процесс импичмента Трампа



Президент США Дональд Трамп / photo: Getty Images

Попытка отстранения лидера Соединенных Штатов от власти началась 31 сентября 2019 с решение Палаты Представителей Конгресса. Причиной стал телефонный разговор Трампа и новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского и анонимная публикация доклада работника Совета Нацбезопасности Соединенных Штатов. В ней утверждалось, что Трамп в июле давил на президента, чтобы тот оказал США "услугу" и начал расследовать его главного противника на выборах президента – Джо Байдена и его сына Хантера, который в свое время занимал пост в совете директоров связанной с Украиной компании "Бурисма". Чтобы гарантировать результат, Трамп задержал военную помощь Украине на почти 400 млн долл., которую конгрессмены уже согласовали.

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Также Дональд Трамп отозвал Посла Мари Йованович, которая выступала за противодействие коррупции в Украине, а все дальнейшие разговоры должны были идти через его адвоката Руди Джулиани. Сейчас, после публикации расследования Комитета по разведке Конгресса, спикер Нэнси Пелоси попросила Комитет по юстиции написать статьи импичмента, за которые в ближайшее время проголосуют. Сам Трамп и его окружение надеются выиграть в Сенате, где у республиканцев до сих пор сохраняется большинство. Шансы переизбраться у Трампа еще есть, но небольшие, и Байден все еще в гонке.

Катастрофическое наводнение в Венеции



Наводнение в Венеции / photo: Getty Images

Один из самых известных туристических городов мира (и страдающих из-за этого тоже), Венеция, в этом году почти ушла под воду из-за аномальных осадков и опасного поднятия воды в Лагуне. Затопило улицы, архитектурные памятники и даже городской совет (сразу после того, как там отказались голосовать за противодействие изменениям климата!). Для туристов были закрыты "иконы" города – площадь и базилика Святого Марка и дворец Дожей. Реставрации подлежат 50 церквей – почти все, которые есть в городе.

ВенецияРасположена на 117 островах, поэтому наводнения там не редкость, но поднятие воды на 187 см 12 ноября стало вторым самым мощным за всю историю (4 ноября 1966 было 194 см). Через три дня город накрыла вторая волна с поднятием воды на полтора метра, а 17 числа – третья. Десятки знаменитых гондол и лодок были уничтожены наводнением, речные трамваи ходили с перебоями. Известно о двух погибших.

"Брекзит" и отставка Терезы Мэй



Тереза Мэй объявляет о своей отставке с поста главы правительства / photo: Getty Images

Британия проголосовала за выход из состава Евросоюза три года назад, но сделать это оказалось гораздо сложнее, чем об этом объявить. С должности в июне ушла премьер Тереза Мэй, так и не преодолев сопротивление ЕС и потеряв поддержку внутри политикума Великобритании. Ее сменил Борис Джонсон, который объявил о достижении нового соглашения с Брюсселем. Но Британия так и не вышла из состава ЕС 31 октября, с соглашением или без. Главные разногласия касаются так называемого "бекстопа" – границы между Северной Ирландией и Британией.

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Из-за "Брекзита" в Ирландии может возникнуть физическая граница, которая задержит торговлю и перемещение людей, товаров и услуг. Сейчас Великобритания вынуждена постоянно просить о переносе даты выхода для урегулирования всех острых вопросов. К тому же, в стране снова объявили досрочные выборы. Из-за всех этих событий, королевство остается почти парализованным на международной арене. Внутри страны Шотландия все активнее говорит про второй референдум о независимости, не исключено и объединение Ирландии.

На фоне проблем в Британии состоялись выборы в Европарламент. По их итогам, крупнейшие партии в Европарламенте – Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов – впервые потеряли большинство по предварительным данным выборов в 28 странах ЕС.Сторонники популизма и национализма напротив несколько укрепили позиции – более 100 мандатов. Например, "Европа нации" (Лига Севера и другие), которая выступает за отмену санкций против России, провела в Европарламент 55 депутатов.

Выход России и США из Договора о РСМД



Россия и США вышли из ракетного соглашения / photo: Getty Images

Главной темой безопасности в Европе и мире стал выход России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С 1987 года, это соглашение было сдерживающим фактором для развития стратегических вооружений, прежде всего – баллистических и крылатых ракет. По мнению некоторых аналитиков, это может начать новую гонку вооружений между США и РФ (обе страны уже активно тестируют и развертывают ранее запрещенное соглашением оружие). Россия давно нарушала договор, считают в США. В Москве, конечно, считают иначе и винят США. Соединенные Штаты после демарша России тоже вышли из соглашения, которое перестало действовать 2 августа. Последний ядерный договор – СНВ-3 (известный еще как "Новый Старт") тоже фактически "висит на волоске".

Пожар в соборе Нотр-Дам



Собор Нотр-Дам де Пари в огне / photo: Getty Images

Пожар в легендарном соборе, которому уже более 850 лет, произошел вечером 15 апреля. На его ликвидацию понадобились почти сутки, пожарные фактически спасли одну из главных достопримечательностей Парижа от разрушения. Хотя даже после укрощения огня были опасения, что храм все же обвалится. Как обнаружили следователи, очаг возгорания находился у основания шпиля. Наиболее вероятная причина возгорания – проблемы с электричеством во время строительных работ. Огонь быстро распространился по уникальной деревянной крыше, известной как "Лес", уничтожил шпиль и дошел до главных колоколен, где его наконец удалось остановить.

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Главные святыни – терновый венец Иисуса и гроб Святого Людовика – удалось спасти, но большие картины погибли в пламени. В пожарную часть звонок дошел не сразу, потому что охранники сначала увидели только дым, а не огонь. Датчики пожара сработали не так, как нужно. Сейчас собор реконструируют, но работы идут медленнее, чем ожидалось.

Попытка переворота в Венесуэле



Акция протеста в Венесуэле / photo: Getty Images

Венесуэла переживает длительный политический, финансовый, гуманитарный кризисы и кризис безопасности. И все это одновременно. В стране не хватает еды, лекарств, предметов гигиены и первой необходимости. Резко выросла инфляция, преступность и политическое насилие со стороны режима президента Николаса Мадуро. Соседние страны вынуждены были принимать миллионы беженцев. И все это в стране, которая имеет крупнейшие разведанные залежи нефти в мире!

На этом фоне бывший спикер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом после поражения 10 января на выборах (их опять выиграл Мадуро). Он призвал народ выйти на улицы, произошло несколько крупных демонстраций. Десятки людей были убиты, сотни, если не тысячи арестованы. Гуайдо получил поддержку США, но из-за верности армии Мадуро (в отличие от ситуации в Боливии, где военные как раз заставили Моралеса уйти с должности), действующий лидер страны все еще держится за власть, имея политическую и даже военную поддержку из России.