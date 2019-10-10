В Эквадоре ввели чрезвычайное положение, а правительство сбежало из столицы в другой город

В Эквадоре продолжаются массовые протесты, правительству страны даже пришлось бежать из столицы. Люди вышли на улицы из-за отмены субсидий на топливо. Эквадорцы блокируют дороги по всей стране, парализована работа общественного транспорта.

Уже несколько дней подряд на улицах эквадорской столицы Кито неспокойно. Резкий – почти вдвое – рост цен на топливо вынудил жителей выйти на протест. В Кито съехали люди со всех уголков страны. Житель Эквадора Эмилио Рамос отметил, что планирует выходить на протесты, пока правительство не отменит ограничения.

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Жители Эквадора почти полвека пользовались дешевым топливом, которое добывали на их месторождениях. Дешевым оно было благодаря субсидиям, но сейчас власть отменила дотации.

Это нужно изменить, потому что субсидии на топливо наносят слишком большой вред стране, они искажают экономику,

– сказал президент Эквадора Ленин Морано.



Протесты в Эквадоре

Опасаясь разъяренных людей, президент страны вместе с чиновниками вообще покинули столицу Кито и перебрались в крупнейший портовый город Эквадора – Гуаякиль. Перед бегством правительство ввело в стране чрезвычайное положение, которое продлится два месяца. Улицы контролируют военные, возникают стычки с протестующими.



Столкновения между военными и протестующими

В результате протестов и столкновений с правоохранителями по меньшей мере один человек погиб, еще около 80 ранены. Силовики арестовали почти 500 человек.

Массовые протесты на улицах Эквадора