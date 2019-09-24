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      Трампу могут объявить импичмент: известна дата начала процедуры

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      Начало процедуры импичмента Трампу могут объявить уже в ночь на 25 сентября
      Начало процедуры импичмента Трампу могут объявить уже в ночь на 25 сентября / wbur.org

      Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси планирует объявить начало процедуры импичмента американскому президенту Дональду Трампу. Свое заявление Нэнси Пелоси планирует объявить после встречи с представителями демократической партии, которая состоится в ночь на 25 сентября.

      Желание объявить импичмент среди значительной части демократов наступило, когда Трамп разрешил обнародовать его телефонный разговор с Зеленским, сообщает The Washington Post.

      К слову: Трамп поручил обнародовать стенограмму скандального разговора с Зеленским

      "Теперь, когда мы имеем факты, мы готовы", – заявила Нэнси Пелоси.

      Пелоси и верховные демократы приватно уже обсуждали создание специального комитета для проведения возможного импичмента Дональда Трампа.

      Большинство среди демократов, выступающих за проведение специального расследования в отношении импичмента Трампа, появилось в течение последних двух суток. Теперь таких 150 из 235.

      Наступает время, когда вам нужно двигаться духом истории, чтобы принять меры по защите и сохранению целостности нашей нации. Я верю, я действительно верю, что пришло время начать импичмент против президента,
      – заявил демократ Джон Льюис.

      Что известно о скандальном разговоре Трампа и Зеленского?
      В Вашингтоне разразился громкий скандал из-за доноса американского разведчика, который касался разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера об Украине. Вероятнее всего, речь идет о разговоре Трампа с Зеленским.

      Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

      Впоследствии Байден выразил требование, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство-партнера, которое до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".

      blog_ava
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      24 сентября
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      Теги: Зеленский в США Новости политики Новости США Дональд Трамп
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