Трампу могут объявить импичмент: известна дата начала процедуры
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси планирует объявить начало процедуры импичмента американскому президенту Дональду Трампу. Свое заявление Нэнси Пелоси планирует объявить после встречи с представителями демократической партии, которая состоится в ночь на 25 сентября.
Желание объявить импичмент среди значительной части демократов наступило, когда Трамп разрешил обнародовать его телефонный разговор с Зеленским, сообщает The Washington Post.
К слову: Трамп поручил обнародовать стенограмму скандального разговора с Зеленским
"Теперь, когда мы имеем факты, мы готовы", – заявила Нэнси Пелоси.
Пелоси и верховные демократы приватно уже обсуждали создание специального комитета для проведения возможного импичмента Дональда Трампа.
Большинство среди демократов, выступающих за проведение специального расследования в отношении импичмента Трампа, появилось в течение последних двух суток. Теперь таких 150 из 235.
Наступает время, когда вам нужно двигаться духом истории, чтобы принять меры по защите и сохранению целостности нашей нации. Я верю, я действительно верю, что пришло время начать импичмент против президента,
– заявил демократ Джон Льюис.
Что известно о скандальном разговоре Трампа и Зеленского?
В Вашингтоне разразился громкий скандал из-за доноса американского разведчика, который касался разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера об Украине. Вероятнее всего, речь идет о разговоре Трампа с Зеленским.
Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
Впоследствии Байден выразил требование, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство-партнера, которое до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".
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